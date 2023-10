Conflitto in Israele, #EurocupWomen: FIBA esclude Elitzur Landco Ramla dalla competizione

By

La FIBA ha annunciato che la squadra israeliana Elitzur Landco Ramla impegnata in Eurocup Women è stata esclusa dalla competizione. Tutte le squadre israeliane, visto il conflitto, hanno avuto l’opzione di giocare tutte le partite in trasferta oppure di cercarsi un campo neutro. Ramla non ha voluto cercarsi un campo neutro, né le altre squadre hanno voluto ospitare sia la gara di andata che quella di ritorno contro Ramla.