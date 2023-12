Coppa Italia A1 – Definiti i turni eliminatori, il programma completo

Con le partite del recupero della settima giornata completate in serata, si è chiuso il girone d’andata della Techfind Serie A1, che ha assegnato i dodici posti in griglia per la Coppa Italia di A1 2024. Il viaggio verso le Final Four di Torino (16-18 febbraio) partirà il prossimo 4 gennaio col primo turno eliminatorio, che vede coinvolte le squadre dalla quinta alla dodicesima posizione; il 7 gennaio il secondo turno, con l’ingresso nel tabellone delle prime quattro classificate.

Questo il calendario completo con gli orari (in attesa di omologazioni delle gare e ratifica del Settore Agonistico FIP):

Primo turno – Giovedì 4 gennaio 2024

Gara 1 Allianz Geas S.S.Giovanni – Repower Sanga Milano ore 20:30

Gara 2 Passalacqua Ragusa – E-Work Faenza ore 20:30

Gara 3 Alama San Martino di Lupari – Oxygen Roma Basket ore 20:00

Gara 4 Dinamo Banco di Sardegna Sassari – RMB Brixia Basket ore 20:00

Secondo turno – Domenica 7 gennaio 2024

Gara 5 Umana Reyer Venezia – vincente Gara 4 ore 16:30

Gara 6 Famila Wuber Schio – vincente Gara 3 ore 19:00

Gara 7 Virtus Segafredo Bologna– vincente Gara 2 ore 18:00

Gara 8 La Molisana Magnolia Campobasso – vincente Gara 1 ore 18:00

AREA COMUNICAZIONE LBF