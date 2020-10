Crema-Alpo, la replica del club lombardo: “Convinti di essere in regola, la gara si poteva giocare”

In merito alla mancata disputa della gara tra Basket Team Crema e Alpo lapidario il commento della Società cremasca:

“l’Alpo ha ritenuto non corretta la nostra posizione mentre da parte nostra siamo sicuri, di aver interpretato quanto richiesto e adempiuto ai nostri obblighi consegnando regolarmente tutta la documentazione necessaria. La gara si poteva giocare perché esistevano tutte le condizioni per disputarla in piena sicurezza. Eventuali ricorsi, sempre legittimi a gara terminata, sarebbero potuti essere formulati. La dirigenza avversaria ha ritenuto il contrario e ha agito di conseguenza. A questo punto lasciamo decidere chi di dovere, disponibli a qualsiasi contradditorio, accettando comunque qualsiasi sia la decisione finale che ci verrà comunicata dagli organi competenti. A conclusione di tutto però, e mi preme sottolinealo, per rispetto delle regole e senso di sportività, siamo disponibili a crescere ma non accettiamo esternazioni verbali o scritte negative nei nostri confronti”.

Uff.stampa Basket Team Crema