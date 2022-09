Crema, netta vittoria nel test contro Mantova

Dopo due settimane d’intenso lavoro in palestra sul rinnovato parquet della Cremonesi arriva il primo impegno agonistico per la Parking Graf Parte. Per il primo appuntamento Per l’occasione oach Piazza praticamente mette in campo tutte le sue giocatrici a disposizione compresa l’ultima arrivata Dickey che in settimana si è aggregata al gruppo. Avversaria per questo esordio il S.Giorgio Mantovano solida avversaria nell’ultima stagione e che rafforzatosi punta ad essere protagonista nel prossimo campionato di A2. Un buon test con il quale D’Alie’ & C. inizia la nuova avventura. Possiamo dire, per la cronaca, aprirsi nel segno delle americane. Di Dickey il primo canestro della stagione con Kaba a segnare i primi 13 punti per la formazione neo promossa in A1. Insieme alle giocatrici statunitensi nel quintetto iniziale anche l’ungherese Meresz con D’ Aliè in regia e Melchiori a completarlo. Quattro i tempi con azzeramento e i seguenti parziali (25-16,15-4,24-15,20-11). per un 84-46. Coach Piazza ruota tutti i suoi effettivi ricevendo in generale buone risposte da tutte. Per essere una prima e considerando quelli che sono i diversi gradi di forma delle singole possiamo dire a consuntivo che la prestazione è stata convincente a conferma del buon lavoro fatto fino ad ora. I prossimi impegni di avvicinamento all’esordio in campionato, e precisamente il Memorial Pasquini in programma a Crema nel prossimo week end (Moncalieri, Costa Masnaga e Sanga Milano le partecipanti) e poi l’amichevole a Schio nella settimana successiva serviranno a ottimizzare al meglio la condizione fisica e l’inserimento delle nuove giocatrici. Innesti che la Società ha effettuato nel gruppo protagonista della promozione con l’obbiettivo di poter affrontare nel modo migliore il prossimo campionato.

PARKING GRAF CREMA-S.RGIORGIO MANTOVANO: 84-46 (25-16, 15-4, 24-15, 20-11)

D’Alie 5, Melchiori 12, Nori 12, Conte 8, Kaba 13, Capoferri 2, Caccialanza, Occhiato, Rizzi, Pappalardo.

Dickey 20, Meresz 12,