Cremona, domenica in campo con una maglia speciale

Domenica sarà un giorno speciale in casa Vanoli Basket Cremona: l’azienda Corazzi Fibre, la cui tripla allo scadere a luglio 2020 ha consentito l’iscrizione in extremis della Vanoli Basket al massimo campionato, festeggerà il 70esimo anniversario dalla sua fondazione.

Proprio in occasione di un match così importante – che potrebbe garantire per il quarto anno consecutivo l’accesso alle Final Eight di Coppa Italia – la squadra scenderà in campo con una divisa speciale con i colori dell’azienda, per ringraziare i fratelli Antonella ed Alberto Corazzi che hanno creduto, insieme agli altri partner della #VanoliFamily, nel progetto sportivo ed imprenditoriale, permettendo al Club di continuare il suo percorso in serie A.

Un’intera giornata dedicata quindi alla realtà fondata da Paolo Corazzi nel 1951 e che è diventata, negli anni, leader europeo per la produzione di fibre abrasive: un’eccellenza cremonese a cui saremo sempre grati.

Uff.Stampa Vanoli Cremona