La capitana del CUS Cagliari basket, Erika Striulli, ha iniziato il suo percorso riabilitativo dopo l’operazione al legamento crociato del ginocchio destro. L’intervento – necessario dopo l’infortunio della playmaker lo scorso 12 maggio scorso a pochi secondi dal termine dalla gara contro Bolzano – è stato eseguito lo scorso 9 giugno dal professor Andrea Uccheddu.

«Ci siamo subito messi al lavoro» afferma la giocatrice. «I tempi di recupero del crociato sono di sei mesi. Sto proseguendo il mio percorso di riabilitazione con un mese e mezzo di fisioterapia e poi continuerò con il lavoro fisico insieme al preparatore atletico». Per lei una estate di lavoro costante con cinque ore di lavoro al giorno con un obiettivo preciso: «Voglio rientrare in campo a dicembre 2021».

La Striulli scarta ogni ipotesi di anticipo dei tempi: «Anche se dovessi essere pronta tra quattro-cinque mesi verranno seguite le indicazioni del chirurgo che dicono sei mesi. Poi man mano che il percorso andrà avanti faremo delle valutazioni: ci sono degli step in cui ci fermiamo, verifichiamo a che punto siamo arrivati».

Si tratta dell’ottavo intervento chirurgico nella sua carriera: «Gli iter post intervento li conosco abbastanza bene anche se questo ha dei tempi più lunghi rispetto a quelli che ho avuto in precedenza. Non so quanti anni mi rimangono ancora per giocare, ma sicuramente voglio chiudere la mia carriere in campo e in piedi. Questo infortunio mi da la possibilità di tirare il fiato, dedicarmi a me stessa e al mio fisico perché negli ultimi tre anni ho tirato molto la corda».

«Mi auguro, a dicembre, di ritornare a disposizione del coach e continuare a lavorare per ritornare ai livelli precedenti se non meglio. Tutto fa parte del gioco, so che serve costanza nel lavoro quando si affrontano interventi del genere. Questo infortunio mi metterà alla prova, ma non mi spaventa. Faremo tutto quello che c’è da fare» conclude la capitana.

Uff.Stampa CUS Cagliari