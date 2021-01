Debora Carangelo: “In EuroCup abbiamo tanta voglia di fare bene e andare avanti”

Debora Carangelo presenta ai nostri microfoni la bolla di Eurocup Women che vedrà l’Umana Reyer impegnata a Landerneau, in Bretagna, contro le padrone di casa, le svizzere di Friburgo e Phantoms Basket Boom, Belgio.

“Sarà un’esperienza nuova, per quanto riguarda l’Eurocup, dato che per la prima volta andiamo “in bolla”. Dobbiamo affrontare tutte e tre le partite con positività ed entusiasmo, senza sottovalutare nulla. Sfidiamo tre buone squadre e servirà molta concentrazione mettere in campo tutta la grinta che abbiamo dimostrato di avere. In Europa troveremo più fisicità rispetto al campionato italiano e dobbiamo fare uno sforzo in più mettendo grande applicazione dal primo all’ultimo minuto.

Sono partite secche, abbiamo tanta voglia di fare bene e andare avanti. Per questo vogliamo provare a vincerle tutte”.

Uff stampa Umana Reyer Venezia