Directa Sport e Techfind Selargius insieme anche per il 2020/2021

L’investimento in termini di comunicazione diventa ancor più importante in tempo di emergenza sanitaria. Lo sa bene la Techfind San Salvatore Selargius, che anche per la stagione 2020/2021 ha scelto Directa Sport come proprio media partner.

Fin dal 2014, anno in cui ha inaugurato la sua attività, la TV dello sport sardo ha seguito le vicende del sodalizio selargino, raccontandone le gesta nel campionato di Serie A2 Femminile di basket. E la storia continuerà ancora, animata sempre dalla stessa passione.

Oltre a mostrare in diretta e in differita streaming, su Facebook e su YouTube, le immagini delle gare che si disputeranno in via Vienna, il team di Directa Sport si occuperà di curare la comunicazione del club giallonero con un ufficio stampa dedicato. Un lavoro a 360 gradi, dunque, che già negli scorsi anni ha pagato dei ricchi dividendi. E a testimoniarlo sono i numeri, in costante crescita così come l’interesse attorno a una realtà divenuta ormai un punto fermo nel mondo del basket in rosa italiano.

Il prossimo torneo, si sa, potrebbe disputarsi – almeno in parte – senza pubblico sugli spalti. E così la Techfind San Salvatore ha voluto giocare d’anticipo, garantendosi la possibilità di arrivare sempre e comunque sulle Smart Tv, sui PC, sui Tablet e sugli Smartphone di tutti i propri tifosi. Uno sforzo che verrà senz’altro apprezzato anche dai partner pubblicitari del club, cui verranno, come sempre, garantiti dei passaggi nelle dirette e nelle differite delle gare di campionato.

Agenzia Directa Sport