Divario troppo ampio, Panathinaikos vince agilmente contro Battipaglia

INTRO

Continua l’alternanza di risultati della O.ME.P.S. Battipaglia nell’ambito della tournée greca. Dopo la sconfitta di lunedì col PAS Giannina e la vittoria ottenuta due giorni fa sul Paok, oggi le ragazze di coach Maslarinos hanno subìto uno stop per mano del forte Panathinaikos e al termine di una prestazione certamente sottotono e non brillante come le due precedenti, ma anche notevolmente condizionata, oltre che dalla assenze, dal lungo viaggio da Salonicco ad Atene terminato poco prima della contesa odierna.

LA CRONACA

Rapidissimi cenni di cronaca per soffermarci su aspetti che, risultato a parte, meritano una sottolineatura: le biancoarancio, come detto in permessa e per le ragioni summenzionate, non hanno offerto una prestazione da ricordare. Ma gli aspetti positivi, anche oggi, non sono mancati: la squadra ha potuto confrontarsi con un top team con annessa la possibilità di testarsi su livelli importanti. Le giovanissime hanno potuto collezionare minuti di qualità che torneranno buoni in termini di esperienza. E, soprattutto, c’è stato l’esordio (più che positivo) di Ciera Johnson che, reduce da un viaggio lunghissimo dagli States ed un solo allenamento con le nuove compagne, firma una prestazione tutt’altro che banale da 12 punti, consistente come quella di Mbandu che, 12 punti anch’essa, si conferma solida e affidabile.

CONSIDERAZIONI FINALI

Detto che, in fase di precampionato, il percorso di crescita è più importante dei risultati parziali, in casa O.ME.P.S. Battipaglia devono prevalere l’orgoglio di stare vivendo un’esperienza tanto bella quanto utile e che, domani, vivrà un altro capitolo di straordinaria bellezza quando, alle ore 13 (orario di Atene, le 12 in Italia), al Pireo, ci sarà da affrontare l’Olympiacos, altra preziosa opportunità per acquisire conoscenze e condizione utili in vista del sempre più imminente esordio in campionato.

PANATHINAIKOS 80 – BATTIPAGLIA 33

UFF.STAMPA POLISPORTIVA BATTIPAGLIESE