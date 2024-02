E’ uscito l’album ufficiale della Lega Basket Femminile 2023/2024

Ora disponibile l’album ufficiale della Lega Basket Femminile 2023/2024! Colleziona tutte le figurine delle tue campionesse e completa l’album della Serie A1 e Serie A2 di basket femminile!

Il progetto, in collaborazione con Akinda, torna dopo i riscontri decisamente positivi della scorsa stagione, che hanno portato a un sempre maggior coinvolgimento da parte di tutti gli appassionati e dei supporter delle società. Con più squadre e figurine in occasione della stagione LBF 2023/2024.



L’album è acquistabile nelle seguenti modalità:



PUNTI VENDITA

Di seguito il link con i punti vendita: clicca qui

Nei punti vendita sarà possibile acquistare:

– L’album delle figurine (solo album) alla cifra di € 3,00 cadauno.

– I pacchetti singoli (5 figurine) alla cifra di € 1,00 cadauno.

– Dispenser contenenti 50 pacchetti (250 figurine) alla cifra di € 49,00 cadauno.



ONLINE

Di seguito il link dello store online: lbf.akinda.com

Nello store online sarà possibile acquistare:

– L’album completo alla cifra di € 49,00 cadauno

– L’album delle figurine (solo album) alla cifra di € 3,00 cadauno.

– I pacchetti singoli (5 figurine) alla cifra di € 1,00 cadauno.

– Dispenser contenenti 50 pacchetti (250 figurine) alla cifra di € 49,00 cadauno.

– Una figurina singola a scelta (per scegliere quale basta utilizzare il motore di ricerca) al costo di € 1,00 cadauna.

All’interno dell’album è presente anche un QR Code che rimanda a tutte le informazioni necessarie all’acquisto dei pacchetti.

Lega Basket Femminile e Akinda stanno lavorando su un’ulteriore della lista dei punti vendita fisici. Qualunque attività fosse interessata ad aggiungersi alla rete di distribuzione può contattare direttamente Akinda all’indirizzo info@akinda.com.

All’interno dell’album tra l’altro, è previsto un interessante sistema per personalizzare e rendere unica ogni copia: una pagina dedicata agli autografi delle proprie giocatrici preferite.

Grazie alla collaborazione con Akinda, nell’album sono presenti giocatrici, allenatori, foto, di 40 società tra Serie A1 e Serie A2.

La Lega Basket Femminile ringrazia per la disponibilità tutti i club che hanno scelto di aderire al progetto. Le formazioni presenti nell’album saranno le seguenti:

– Per la Serie A1: La Molisana Magnolia Campobasso, Oxygen Roma Basket, E-Work Faenza, O.ME.P.S. Givova Battipaglia, Repower Sanga Milano, Passalacqua Ragusa, Fila San Martino di Lupari, RMB Brixia Basket, Famila Wuber Schio, Allianz Geas Sesto San Giovanni, Umana Reyer Venezia, Dinamo Banco di Sardegna Sassari;

– Per la Serie A2 sarà presente tutto il campionato: Basket Girls Ancona, Basket Foxes Giussano, Alperia Basket Club Bolzano, Logiman Broni, Basket Roma, Dimensione Bagno Carugate, Autosped Derthona, CLV-Limonta Costa Masnaga, Use Rosa Scotti Empoli, Wave Thermal Abano Terme, Tecnoengineering Moncalieri, Cestistica Spezzina, San Giorgio MantovAgricoltura, Halley Thunder Matelica, Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno, Solmec Rhodigium, Posaclima Ponzano, Stella Azzurra Roma, ARAN Cucine Panthers Roseto, Azimut Wealth Management Savona, Techfind San Salvatore Selargius, Martina Treviso, Futurosa iVision Trieste, WomenApu Delser Crich Udine, P.F. Umbertide, Velcofin Interlocks Vicenza, Pall. Vigarano, Ecodem Alpo.

AREA COMUNICAZIONE LBF