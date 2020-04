Elena Delle Donne fu vicinissima all’approdo a Schio

Delle Donne a Schio? C’eravamo davvero vicini. Ieri sulla pagina del Famila Schio, c’è stata una lunga chiacchierata tra il GM del Fenerbahce Maurizio Gherardini e il DG di Schio, Paolo De Angelis. Alla fine della diretta è stato annunciato il primo innesto del prossimo Famila Basket Schio, cioè il ritorno di Giorgia Sottana.

Alla domanda posta dall’intervistatore “Qual è il colpo di mercato che ha lasciato più rimpianto durante questi anni?” il DG del Famila ha risposto con una bomba. “Delle Donne a Schio, veramente. Nell’estate del 2018 avevamo appena firmato Jackie Gemelos. Lei, grande amica di Elena Delle Donne, mi disse che la stella WNBA avrebbe voluto fare un’esperienza in Italia, anche viste le sue chiare origini. Non era questione di soldi, altrimenti avrebbe potuto firmare in Russia, ma proprio che voleva fare un’esperienza in Europa, e se possibile qui da noi. Purtroppo, però, la sua situazione famigliare non le permette di lasciare casa sua a lungo e per tutta la stagione. Alla fine, quindi, non siamo riusciti a convincerla e questo resta il mio rimpianto più grande”, ha concluso De Angelis.