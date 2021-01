ELW, Achonwa è devastante e il Famila Schio vince! Ma per un punto passa Girona…

Famila Schio – Uni Girona (16-28, 36-42, 56-55)

È un Famila Schio che parte super contratto nella sfida spareggio contro Uni Girona. Le spagnole partono dal +4 della gara di andata, se Schio vince di 5 passa ai Playoffs tra le prime otto d’Europa.

Girona parte forte e segna con continuità, Reisingerova fa pizza con i fichi sotto canestro e Schio perde palloni banali. Dopo il primo quarto le spagnole guidano con un perentorio 16-28, vantaggio mantenuto per oltre 5′ nel secondo quarto. Poi però si scatenano Mestdagh, Sottana e Gruda che riportano le padrone di casa fino al -3. Il gioco da 3 di Reisingerova chiude il primo tempo sul 36-42 ma Schio c’è!

In apertura 8-0 di parziale e il Famila è finalmente in vantaggio! Achonwa è incontenibile e diventa 15-2 con le vicentine che volano a +7. Girona si sveglia, ma Schio risponde e aggiorna a +9 il massimo vantaggio (56-47 al 27 ‘). Però proprio sul più bello Schio non segna più e Girona torna a -1 a fine terzo quarto. L’inizio di ultima frazione è tutta di Achonwa, poi Sottana dall’arco fa nuovamente +7. Girona è lì e non molla, ma fa più fatica, poi Harmon con due canestro segna il 70-62 al 35’. È un elastico, Reisingerova e Gray però fanno addirittura -2 a 2’30 dalla fine. Eldebrink fa anche -1 ma Sottana dall’arco infila il +4, poi Reisingerova sbaglia un libero, Achonwa trova un rimbalzo offensivo ma non riesce a convertire il canestro del passaggio del turno. Termina 77-74 per Schio, ma passa Girona per un solo punto.

MVP Natalie Achonwa 28 punti, 8 rimbalzi, 2 assist e 3 rubate, con 10/14 da 2 e 8/8 ai liberi

SCHIO: Sottana 16, Mestdagh 8, Harmon 5, Gruda 18, Achonwa 28, Trimboli 2, De Pretto, André, Cinili, Crippa, Dotto NE, Keys NE.

GIRONA: Vasic 8, Eldebrink 18, Araujo 15, Gray 8, Reisingerova 19, Elonu 4, Labuckiene 2, Palau, Oma, Ferrari, Soler NE.