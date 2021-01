ELW, Famila Schio cade con onore contro Ekaterinburg

Sconfitta, ma in dimensioni meno terribili del previsto, per il Beretta Famila Schio al debutto nella seconda bolla di Eurolega. L’UMMC Ekaterinburg, pur più forte, non è mai completamente dominante, anche per merito di una bella prova della squadra di Pierre Vincent, che, nonostante l’assenza di Francesca Dotto, cede per 56-74 sul parquet amico del PalaRomare. Giovedì la prima sfida chiave, quella con Riga, a condizioni favorevoli, e poi eventualmente la rivincita con Girona.

L’inizio è un autentico uragano, quello neroarancio chiamato Ekaterinburg che travolge il Famila in meno di cinque minuti sotto i colpi di Quigley, Jones, Vandersloot e del 3/3 di Stewart che, in totale, fa 4/4 per l’UMMC nei primi dieci minuti. Dopo lo 0-16, per Schio sblocca Harmon e le cose tornano entro margini accettabili e soprattutto con le orange che la circolazione di palla riescono finalmente a metterla in pratica con buon successo. Il divario si riduce, ma di poco: 10-22 a fine primo quarto.

Nuova fiammata della coppia Griner-Vadeeva quando si ricomincia, con Alba Torrens sempre vigile in cabina di regia nella scalata al 12-30 (massimo vantaggio della prima metà di gara). Anche l’UMMC, per qualche minuto, si inceppa quasi del tutto, De Pretto ha un paio di bei guizzi, Achonwa segna e fa segnare e Sottana dai sei metri piazza il -9 (23-32). Riemerge Quigley, che brucia la retina da tre e poi, sempre dall’arco, ha parecchia fortuna poco dopo, con palla che s’arrampica per metri nell’aria dopo aver colpito il ferro e ricade nella retina. Intervallo: 23-38.

Ritorno in campo di segno totalmente opposto rispetto all’inizio per Schio, che con Gruda e Mestdagh torna sotto la doppia cifra di svantaggio per rimanerci, con o senza timeout di Miguel Mendez. Della belga è il -6, di Sottana il -7 da tre dopo un paio di servigi di Vandersloot per Jones e Meesseman. Il Famila non si ferma e arriva fino alle quattro lunghezze di ritardo (40-44) con Achonwa e poi ancora Gruda, ma l’UMMC riparte dal 42-46 con Griner (dormita a rimbalzo), Torrens da tre e Vadeeva (2/2 in lunetta). Crippa da tre accorcia di nuovo, poi un 1/2 di Torrens significa 45-54.

Dalla Russia, ma senza troppo amore, Beglova e Vadeeva cercano la stoccata finale (50-61), mentre Schio non ha più niente da nessuna a parte Andrè per cinque minuti abbondanti durante i quali l’UMMC va fino al 52-65. Il Famila non ha la forza materiale per reagire, e si ripete per certi versi il canovaccio della bolla di Girona, con Ekaterinburg che procede sempre più in controllo per portare a casa la sua quarta vittoria, con gli affondi di Meesseman e un’ultima, fatal Stewart. Ora le campionesse d’Italia devono battere Riga e augurarsi che l’UMMC ripeta il successo contro Girona per potersi poi giocare tutto venerdì.

BERETTA FAMILA SCHIO-UMMC EKATERINBURG 58-74 (10-22, 23-38, 45-54)

SCHIO: Sottana* 5, Mestdagh* 5, Harmon* 5, Achonwa* 7, Gruda* 14, Andrè 7, De Pretto 6, Keys 4, Crippa 3, Cinili 2, Trimboli, Dotto ne. All. Vincent

EKATERINBURG: Vandersloot* 7, Quigley* 10, Meesseman* 10, Jones* 8, Stewart* 16, Griner 8, Vadeeva 8, Torrens 5, Beglova 3, Papova ne, Petrushina ne, Zavialova ne. All. Mendez