ELW-La Reyer cade in Francia, trionfa Bourges sulle ali di Eldebrink

Bourges Basket- Umana Reyer Venezia: 68-45 (18-11, 19-9, 10-13, 21-12)

Bourges Basket: Hamaoui, Eldebrink* 16, Dubie, Chratereau* 20, Rupert 4, Michel* 2, Astier, Toure, Coleman* 11, Achnowa 9, Godin* 6

Umana Reyer Venezia: Anderson*11, Bestagno 4, Carangelo 7, Gorini 2, De Pretto* 5, Steinberga* 2, Petronyte*9, Meldere, Penna 3, Macchi 2

Sconfitta per la Reyer in terra francese, non riesce il bis dopo la vittoria dell’andata. Il primo quarto è positivo per Venezia: malgrado il vantaggio delle transalpine le ospiti sono presenti in particolare con la grinta di De Pretto e i chili di Petronyte. Purtroppo le veneziane sono anche imprecise al tiro (serata nera per Steinberga) e per questo prestano il fianco al 18-11 francese, segnando 0 punti negli ultimi 4 minuti. Nel secondo quarto l’emoraggia offensiva continua: le orogranata segnano solo nove punti, con i primi che arrivano quasi a metà frazione. Dal canto loro le ragazze di Bourges dopo qualche errore ricominciano a macinare e trascinate dagli 8 punti di Eldebrink scavano il solco fino al 37-20 della sirena.

La terza frazione è il momento migliore delle veneziane: l’energia di De Pretto, malgrado qualche palla persa, spinge tutta la squadra che grazie ai 5 punti di Anderson riesce a rosicchiare tre punti prima dell’ultima sirena. Deficitaria ancora la prova di Steinberga che chiuderà con 1/10 dal campo; bene in questa fase la panchina con Bestagno e Gorini che portano minuti e qualche punto alla causa. Nell’ultimo quarto le francesi mettono definitivamente in ghiaccio la partita: in questa fase entrano alcune seconde linee ma Eldebrink è ancora protagonista sia nel segnare punti sia nel distribuire assist, alla sirena il suo tabellino dice 19 punti e 8 assist oltre alla vittoria per 68-45.