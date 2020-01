ELW – La Reyer vince in casa del Castors Braine

Castors Braine – Reyer Venezia 58-61 (8-18, 28-28, 38-41)

Venezia parte forte ma si fa rimontare nel secondo quarto. Poi le due squadre viaggiano praticamente a braccetto fino alla fine. Decisiva la tripla di Carangelo a due minuti dalla fine per il +5, poi le belghe non sono più rientrate. Con questa vittoria la Reyer è quinta nel gruppo A, prossima gara il 19 febbraio a Praga e poi chiusura in casa con Riga.

Castors: Malashenko 3, Lisowa Mbaka, Siksniute 16, Ortiz 3, Wallace 10, Diawakana 5, Tobin 12 (16 rimbalzi), Treffers 6, Handy 3, Grzesinski, Epis, Matthys.

Reyer: Carangelo 12, De Pretto 5, Anderson 10, Steinberga 14, Petronyte 6, Bestagno 8, Gorini, Penna 3, Macchi 1, Meldere 2, Pastore.