ELW – Schio ospite domani del BLMA Montpellier

Altro giro, altra corsa ed altra sfida in territorio transalpino. Torna in Francia a distanza di una settimana il Beretta Famila Schio che sarà ospite del BLMA Montpellier. Che siano tutte finali da qui al termine del girone di Eurolega suona eufemistico dirlo, è chiaro come le Orange si stiano giocando le proprie carte per sognare quanto meno l’approdo ai quarti di finale.

Mercoledì 22 gennaio alle ore 20, diretta sul nostro sito familabasket.it

Dopo il brusco stop patito a Lyon, la squadra è parsa un po’ provata, dopo la vittoria interna interlocutoria con Torino ora un altro esame di spessore. Vincent ed il suo staff a lavoro da giorni per preparare al meglio la contesa. Montpellier battuta all’andata al PalaRomare, fu festa Orange. Da quella gara le francesi si sono affermate come seconda forza assoluta del girone, recente anche l’arrivo di Shey Peddy alla corte di coach Petit. Occhio in primis a Mavunga, topscorer delle francesi e tra le candidate MVP della stagione europea, francese non in campo nella vittoria di Montpellier a Kursk di settimana scorsa.

“E’ stato importante tornare subito alla vittoria” – commenta Leonor Rodriguez, la spagnola autrice di una partita record da 34 punti – “Ho visto i nomi a cui sono accostata in questa speciale classifica, ho i brividi. L’importante era reagire dopo la sconfitta di Lione, con Torino è stato un buon test. Sono qui per fare ciò che mi viene chiesto da coach e squadra.”

“Con Montpellier è una sfida importantissima, giochiamo a casa loro, sarà durissima, come sempre del resto in Eurolega. Grande sfida per noi, fondamentale sarà rimanere concentrate per 40′ qualsiasi cosa accada all’inizio o durante la gara. Vogliamo continuare a sognare.

Uff.Stampa Famila Schio