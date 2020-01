ELW, una irriconoscibile Schio cade malamente a Lione

Asvel Lione – Famila Schio 85-48 (27-13, 42-24, 69-33)

Schio parte concentrata, ma dura poco (11-6 dopo 4′) poi la tripla di un’ottima Clark dà il via al parzialone francese che porta l’Asvel sul +14 al 10′, che diventa +20 nel secondo quarto. Dopo l’intervallo Schio resta negli spogliatoi mentre Lione dà la spallata decisiva al match (69-33 al 30′), poi l’ultimo quarto è solamente una passerella. Termina con il punteggio di 85-48 per le francesi. Schio resta terza nel girone B, prossima partita ancora in Francia a Montpellier in casa del BLMA seconda forza del girone.

Lione: Clark 15, Plouffe 14, Allemand 11, Johannes 10, Ciak 14 (11 rimbalzi), Turcinovic 9, Salagnac 4, Badiane 6, Tanqueray, Jocyte, Chabrier, Wembanyama 2. All: Demory

Schio: Dotto 2, Harmon 4, Cinili 3, Gruda 14, Lisec 3, Keys 7, Rodriguez 2, Chagas 3, Fassina 3, Battisodo 7, Andre. All: Vincent