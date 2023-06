EuroBasket Women – Belgio è campione, battuta in finale un’ottima Spagna

Il Belgio si laurea Campione d’Europa per la prima volta nella sua storia dove aver battuto la Spagna non senza difficoltà. Clinic difensivo delle iberiche per tre quarti dove infatti sono anche state avanti nel punteggio, ma nel quarto periodo le lunghe del Belgio Meesseman e Linskens (MVP della finale con 32 di valutazione) hanno preso in mano la partita – alla fine autrici di 42 dei 64 punti finali di tutta la squadra.

Meesseman premiata come MVP del torneo con medie di 21.7 punti, 8.7 rimbalzi, 5.2 assist e 4.3 rubate. Nel miglior quintetto c’è spazio, oltre a lei, anche per le connazionali Vanloo e Allemand: a completare ci sono la spagnola Alba Torrens e la francese Sandrine Gruda. Proprio le transalpine hanno chiuso con il bronzo, battendo nella finalina l’Ungheria. Italia ha chiuso al nono posto.

SPAGNA – BELGIO 58-64 (17-13, 32-25, 48-43)

SPA: Casas 14, Carrera, 12, Ginzo 10, Torrens 8, Gil 4, Cazorla 3

BEL: Meesseman 24, Linskens 18 (15 rimbalzi), Vanloo 13, Allemand 9 (8 assist)