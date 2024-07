EuroCup Women 2024-25: ecco le avversarie di Sassari, Campobasso e Battipaglia

Terminati poco fa i sorteggi della prossima EuroCup Women 2024-25. Sassari affronterà nelle qualificazioni le greche del Pas Giannina, mentre Battipaglia se la vedrà con le Spagnole del Baxi Ferrol. Di seguito gli abbinamenti.

Pairing 1: BDS Dinamo Sassari (ITA) vs PAS Giannina (GRE)

Pairing 2: Bodrum Basketbol (TUR) vs GiroLive Panthers Osnabruck (GER)

Pairing 3: BAXI Ferrol (ESP) vs O.ME.P.S. Battipaglia (ITA)

Pairing 4: Universitatea Cluj (ROU) vs Iraklis Thessaloniki (GRE)

Pairing 5: UFAB 49 (FRA) vs TFSE-MTK (HUN)

Le gare si disputeranno di andata e ritorno andranno in scena il 19 e il 26 Settembre prossimo.

Queste invece le squadre ammesse alla fase a gironi, che vede già qualificata Campobasso.

Group A: LDLC ASVEL Feminin (FRA); InvestInTheWest Enea Gorzow (POL); Levhartice Chomutov (CZE); AEL Limassol (CYP)

Group B: AZS UMCS Lublin (POL); Panathinaikos A.C. (GRE); Hozono Global Jairis (ESP); Winner: ECW Qualifiers – Pairing 5

Group C: ACS Sepsi-SIC (ROU); Crvena Zvezda (SRB); IDK Euskotren (ESP); AEO Proteas Voulas (GRE)

Group D: BLMA (FRA); BCF Elfic Fribourg (SUI); Caledonia Gladiators (GBR); Neptunas-Amberton (LTU)

Group E: Sopron Basket (HUN); Piestanske Cajky (CZE); Charnay Basket (FRA); Winner: ECW Qualifiers – Pairing 2

Group F: Loser: ELW Qualifiers – Pairing 2; Castors Braine (BEL); Rutronik Stars Keltern (GER); Peli-Karhut (FIN)

Group G: Loser: ELW Qualifiers – Pairing 1; Movistar Estudiantes (ESP); Tarbes Gespe Bigorre (FRA); Winner: ECW Qualifiers – Pairing 4

Group H: VBW Gdynia (POL); Elitzur Landco Ramla (ISR); Kibirkstis Vilnius (LTU); ALBA Berlin (GER)

Group I: TTT-Riga (LAT); Kangoeroes Mechelen (BEL); MB Zaglebie Sosnowiec (POL); Winner: ECW Qualifiers – Pairing 1

Group J: Galatasaray Cagdas Factoring (TUR); KP TANY Brno (CZE); Sportiva/AzorisHotels (POR); Winner: ECW Qualifiers – Pairing 3

Group K: Loser: ELW Qualifiers – Pairing 3; Basket Namur Capitale (BEL); SL Benfica (POR); GEAS Basket (ITA)

Group L: Spar Girona (ESP); NKA Universitas Pecs (HUN); La Molisana Campobasso (ITA); BC Yerevan Foxes (ARM)