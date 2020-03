FIBA Europe comunica che è stata cancellata la gara di Eurocup Women tra Umana Reyer e Spar Citylift Uni Girona in programma giovedì 12 marzo alle 19.30 al Taliercio.

La decisione sul recupero sarà presa in un secondo momento, con consulto di Istituzioni, Federazioni Nazionali e Club.

FIBA Europe continuerà a monitorare da vicino la situazione in Europa, nel rispetto della salute e delle direttive di sicurezza governative.

Uff stampa Umana Reyer Venezia