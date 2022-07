EuroCup Women – Definiti i giorni. Sassari sfiderà le le belghe del Kortrijk nei preliminari

Definiti i sorteggi di EuroCup femminile. Sassari partirà dai preliminari e affronterà le belghe del e del Kortrijk House of Talents Spurs nel qualification round della Conference 2 di Eurocup, per riuscire a strappare il pass per il girone come nella passata stagione. Nella stagione appena conclusa Kortrijk, dopo un campionato da 9 vittorie in 20 partite e 6° posto in regular season, è stata sconfitta 2-0 nei quarti di finale playoff da Namur, poi eliminata in semifinale. Per Venezia gruppo H insieme alle tedesche del Rutronik Stars Keltern, alle spagnole del Movistar Estudiantes e alla vincente dello spareggio tra le spagnole del Lointek Gernika e le belga del Phantoms Basket Boom.

GIRONI:

PRELIMINARI