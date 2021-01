EuroCup Women, dominante partenza per Umana Reyer Venezia!

Grande successo dell’unica rappresentante italiana in EuroCup Women, la Umana Reyer Venezia. La “bolla” di Landerneau in Bretagna parte benissimo per la capolista del campionato italiano.

Decisivo già il primo quarto, chiuso con un maestoso +21 grazie alle sfuriate di Anderson e Petronyte. Il secondo invece è Howard a dominare con ben 9 dei suoi 14 punti del primo tempo, concluso con le orogranata avanti nettamente 58-26.

Nel terzo quarto le belghe partono bene ma si spengono in fretta, facendosi travolgere ancora una volta dalla Reyer, capace di chiudere il quarto sul 82-46. Nell’ultimo quarto coach Ticchi ruota tutte le ragazze, anche in vista dei prossimi due impegni, ma il Phantoms Basket Boom crolla subendo un parziale di 7-36. La gara termina con il punteggio di 53-118.

Phantoms Basket Boom – Umana Reyer Venezia 53-118 (11-32, 26-58, 46-82)

Phantoms: S.Bell 12, Goyvaerts 2, Joris 7, Van Buggenhout 14, Lauwers, Ndiribe 4, E.Bell 2, Bah 2, Van Eupen 6, Van Hoof 2, Daelemans 2, Apers.

Umana Reyer: Carangelo 8, Anderson 12, Penna 9, Fagbenle 8, Petronyte 23 (12 rimbalzi), Pan 14, Attura, Howard 23, Bestagno 13, Natali, Meldere 8.