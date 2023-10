Eurocup Women, dominio Umana Reyer Venezia al debutto

Buona la prima in Eurocup Women per l’Umana Reyer che vince 91-38 al Taliercio contro ZKK Ragusa in una gara condotta per tutti e quaranta i minuti. Ottima prova corale per le orogranata con 24 assist di squadra e tanti minuti per le giovani. Berkani top scorer della gara con 21 punti (50% dal campo) 7 rimbalzi e 7 assist, Makurat 20 punti (78% dal campo), 7 rimbalzi e 2 assist.

Out Shepard che sta recuperando dall’infortunio alla caviglia e Fassina tenuta a riposo precauzionalmente. Kuier tornata dall’avventura WNBA rientra solamente in panchina.

Lo starting five veneziano è composto da Villa, Berkani, Makurat, Nicolodi e Cubaj.

Inizio di gara positivo per l’Umana che vola sul 12-4 dopo cinque minuti di gioco con tutte le cinque giocatrici protagoniste.

D’Este e Logoh fanno il loro esordio europeo, le orogranata sono padrone del gioco e chiudono avanti 24-9 il primo quarto.

Nella seconda frazione di gioco la squadra di coach Mazzon spinge sull’acceleratore creando grande gioco offensivo e toccando anche il +25 (38-13). Il gancio di Cubaj segna il 47-21 dopo venti minuti di gioco. Berkani guida le orogranata con 13 punti con tre su quattro dalla lunga distanza.

Al rientro dall’intervallo lungo è Makurat il principale terminale offensivo della Reyer segnando sette punti nei primi tre minuti del quarto (57-23). Dubrovnik fatica a pareggiare l’intensità in campo, l’Umana mette definitivamente in ghiaccio la gara. Il tabellone recita 69-27 dopo tre quarti di gioco.

Franchini trova spazio in campo, D’Este e Logoh segnano i primi punti personali in Europa. Gli ultimi dieci minuti diventano una formalità. L’Umana Reyer vince 91-38 al Taliercio contro ZKK Ragusa nell’esordio in Eurocup.

Il prossimo impegno delle nostre ragazze sarà in trasferta sabato 14 ottobre alle 20.30 contro RMB Brixia Basket in occasione della terza giornata del campionato Techfind di serie A1.

Umana Reyer Venezia – ZKK Ragusa Dubrovnik 91-38 (24-9; 47-21; 69-27)

Umana Reyer: Logoh 4, Berkani 21, Gorini 10, Villa 2, Nicolodi 5, Pan 9, Meldere 6, Makurat 20, Cubaj 8, D’Este 6, Kuier ne, Franchini All.Mazzon

ZKK Ragusa Dubrovnik: Peric, Strilic, Ujevic 15, Majstorovic, Miloglav 5, Milat 3, Hajdin, Todoric 5, Tokic 2, Sarotic ne, Cicic 8, Majstorovic ne All. Matic

Uff stampa Umana Reyer Venezia