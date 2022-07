EuroCup Women, ecco le partecipanti: Sassari partirà dai Qualifiers, Venezia già nei gironi

La FIBA ha annunciato il campo delle partecipanti alla prossima EuroCup Women: l’Italia verrà rappresentata da due squadre, Umana Reyer Venezia e Banco di Sardegna Dinamo Sassari, alla seconda partecipazione di fila alla Venezia è già qualificata di diritto alla regular season, mentre Sassari dovrà passare dai Qualifiers.

Il sorteggio ufficiale sia dei gironi che dalla fase di qualificazione si terrà a Monaco, il 15 luglio, nello stesso giorno di quello di EuroLeague Women.

Confermata la divisione del Torneo in due Conference territoriali, a dividere l’Europa tra Occidentale e Orientale: in tutto prenderanno parte alla prossima EuroCup Women 52 squadre più le sei eliminate dai Qualifiers di EuroLeague Women, già qualificate di diritto. Alla regular season parteciperanno 48 squadre, divise in 12 gironi da quattro.

Saranno dunque cinque per Conference le partite di qualificazione, con la Dinamo Sassari impegnata ovviamente nella Conference 2, quella “Occidentale”. Nove le potenziali avversarie, le sarde scopriranno quella con cui giocarsi la qualificazione al sorteggio tra: le francesi UFAB 49 e Basket Lattes Montpellier, le spagnole Movistar Estudiantes e Lointek Gernika Bizkaia, le belghe Phantoms Basket Boom e House of Talents Spurs, la portoghese Sportiva Azoris Hotels, la croata ZKK Plamen Pozega e BBC Grengewald Hueschter, che la Dinamo ha già eliminato nella stagione 2021/2022.

L’Umana Reyer Venezia è inserita tra le partecipanti alla regular season con altre 17 squadre più le due che usciranno dai Qualifiers di EuroLeague Women (nel gruppo di Virtus Bologna, ESBVA e Girona). Queste le altre formazioni: le francesi LDLC ASVEL Feminin, Flammes Carolo Basket, La Roche Vendee Basket; le spagnole Cadi La Seu, Casademont Zaragoza e IDK Euskotren; le ceche Zabiny Brno e KP Brno; le belghe Mithra Castors Braine, Basket Namur Capitale; la svizzera BCF Elfic Fribourg; la tedesca Rutronik Stars Keltern; l’inglese London Lions; la portoghese SL Benfica; la lussemburghese Basket T71 Diddeleng; la croata ZKK Ragusa.

Come annunciato in precedenza dalla FIBA, non saranno presenti le formazioni russe e bielorusse, in seguito alle decisioni già prese dalla federazione internazionale quale conseguenza del conflitto in Ucraina.

