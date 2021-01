Eurocup Women, en-plein dominante della Reyer Venezia

Tre su tre: l’Umana Reyer Venezia vince anche nel terzo match della “bolla” di EuroCup Women, contro le padrone di casa del Landerneau il finale è 86-62.

Partita decisamente più complessa delle due precedenti per la Reyer, contro una formazione di casa che va presto sotto, ma riesce comunque a rimanere in linea di galleggiamento grazie soprattutto alla sua miglior realizzatrice, Kalu, che realizza 12 punti nella prima metà. Venezia tira il 64% da due e 5/7 nelle prime due frazioni, ed è sopra 47-35 all’intervallo.

La seconda frazione vede la squadra di casa sempre in partita, ma il momento decisivo matura probabilmente tra fine terzo e inizio ultimo periodo, quando Venezia tiene le francesi 3′ senza segnare, andando sul +19 con le triple di Pan e Bestagno. Il match si decide lì, con Venezia che trova anche il tempo per allungare nel finale e legittimare ancora di più tre giorni in cui ha letteralmente dominato il Girone. Anderson chiude a 17, Pan a 16 in 23′ di utilizzo; dall’altra parte 20 di Kalu.

Umana Reyer Venezia-Basket Landerneau 86-62

Area Comunicazione LBF