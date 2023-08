EuroCup Women, i sorteggi: Venezia nel Girone J, Sassari nel Girone K

By

Si sono svolti a Monaco i sorteggi dei Qualifiers e della Regular Season 2023/2024 di EuroLeague Women.

48 formazioni parteciperanno alla fase a gironi: 42 già certe, tre uscite dalle qualificazioni e le tre perdenti delle qualificazioni all’EuroLeague Women.

Le squadre sono divise in dodici gruppi da quattro, seguendo un formato Pan-Europeo (nessuna restrizione geografica, a parte il massimo di un club rappresentante per nazione per gruppo).

Nel Girone K la Dinamo Banco di Sardegna Sassari che affronterà Atomeromu KSC Szekszard, Levhartice Chomutov e Movistar Estudiantes.

L’Umana Reyer Venezia è stata inserita nel Girone J: con lei la NKA Universitas Peac, Bursa Uludag Basketbol e ZKK Ragusa Dubrovnik.

Ecco tutti i raggruppamenti, il criterio seguito per le fasce è stato quello dei risultati conseguiti negli ultimi tre anni delle competizioni europee per club:

Gruppo A: Flammes Carolo Basket (FRA), Cadi La Seu (ESP), Zabiny Brno (CZE), Vincente ECW Qualifier 3

Gruppo B: Spar Girona (ESP), InvestInTheWest Enea Gorzow (POL), Piestanske Cajky (SVK), T71 Diddeleng (LUX)

Gruppo C: Galatasaray Cagdas Factoring (TUR), Union Feminine Angers (FRA), Kibirkstis (LTU), CSM Constanta (ROU)

Gruppo D: Lattes-Montpellier (FRA), Lointek Gernika Bizkaia (ESP), Ramat Hasharon (ISR), MB Zaglebie Sosnowiec (POL)

Gruppo E: Perdente ELW Qualifier 3, Kangoeroes Mechelen (BEL), Panathinaikos A.C. (GRE), Slavia Banska Bystrica (SVK)

Gruppo F: Perdente ELW Qualifier 2, Olympiacos SFP (GRE), Melikgazi Kayseri (TUR), Vincente ECW Qualifier 1

Gruppo G: Elitzur Landco Ramla (ISR), Basket Namur Capitale (BEL), SL Benfica (POR), Caledonia Gladiators (GBR)

Gruppo H: Tango Bourges Basket (FRA), KP TANY Brno (CZE), BBC Grengewald (LUX), Vincente ECW Qualifier 2

Gruppo I: Perdente ELW Qualifier 2, Castors Braine (BEL), Rutronik Stars Keltern (GER), GDESSA – Barreiro (POR)

Gruppo J: Umana Reyer Venice (ITA), NKA Universitas Pecs (HUN), Bursa Uludag Basketbol (TUR), ZKK Ragusa Dubrovnik (CRO)

Gruppo K: KSC Szekszard (HUN), Movistar Estudiantes (ESP), BDS Dinamo Sassari (ITA), Levharti Chomutov (CZE)

Gruppo L: BCF Elfic Fribourg (SUI), VBW Arka Gdynia (POL), Roche Vendee Basket (FRA), Emlak Konut SK (TUR)

Gli accoppiamenti per i Qualifiers:



Pairing 1: MBK Ruzomberok (SVK) v Ostrava (CZE)

Pairing 2: Sportiva Azoris Hotels (POR) v Antalya Toroslar BC (TUR)

Pairing 3: Eleftheria Moschatou (GRE) v CS Universitatea Cluj (ROU)

Le qualificazioni si giocheranno col format andata-ritorno, il 21 e il 28 settembre.

