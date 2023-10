EuroCup Women – La Reyer continua a vincere, espugnato il campo del Bursa

BURSA ULUDAG BASKETBOL-UMANA REYER: 64-80

Parziali: 13-19; 29-40; 44-58

Bursa Uludag Basketbol: Cakir ne, Williams 20, Masic, Garip 8, Balotu, Sarr 4, Poyraz 14, Sahin 6, Brcaninovic 2, Turus ne, Baptiste 10, Celik All.Günenme

Umana Reyer: Logoh, Berkani 3, Gorini 5, Villa 14, Nicolodi, Pan, Meldere 6, Makurat 13, Cubaj 9, Fassina 8, Kuier 12 All.Mazzon

Settima vittoria consecutiva per l’Umana Reyer che supera 64-80 in trasferta Bursa Uludag Basketbol nel terzo turno del girone J di Eurocup Women. Le orogranata si prendono la vetta del girone giocando una partita solida e cinica prendendo il largo nel secondo quarto e gestendo il vantaggio nel resto della partita. Grande prova collettiva per la squadra di coach Mazzon che termina la gara con 16 assist distribuiti, 9 palloni recuperati, 11 stoppate e trovando 50 punti nel pitturato. Top scorer delle orogranata Matilde Villa a quota 14 punti con il 70% al tiro, in doppia cifra anche Makurat (13), Kuier (12 punti con 7 stoppate e 7 rimbalzi) e la capitana Pan (10). Doppia doppia sfiorata per Cubaj con 9 punti e 16 rimbalzi.

L’Umana Reyer inizia con Villa, Fassina, Makurat, Kuier e Cubaj. Partenza sprint delle orogranata con un 7-0 firmato Kuier, Makurat e Cubaj. Bursa si sblocca e risponde con un contro parziale di 9-0 costringendo Mazzon al timeout. Villa interrompe il digiuno, le padrone di casa si portano avanti 13-9 ma risponde pronta l’Umana con un altro parziale di 10-0 per chiudere il quarto avanti 13-19 non facendo segnare Bursa per gli ultimi quattro minuti.

Il 5-0 biancoverde apre il secondo quarto, ma le turche sono poi costrette ad inseguire andando in svantaggio in doppia cifra (22-33) al 14′. Continua a guidare la gara la squadra di coach Mazzon che, nonostante la bassa percentuale dal tiro da tre, riesce a mantenere un buon margine di vantaggio chiudendo il primo tempo 29-40.

Al rientro dall’intervallo lungo la Reyer continua a spingere sull’acceleratore allungando sul 35-50 di metà periodo. Il ritmo del gioco si abbassa, le orogranata faticano a trovare fluidità offensiva ma rimangono sempre con le redini in mano della partita: 44-58 al 30′.

Nell’ultima frazione, Bursa riesce a rosicchiare qualche punto (55-65 a 5’31”), ma l’Umana non si disunisce rimanendo solida in entrambi i lati del campo non permettendo alla formazione casalinga di avvicinarsi. Le orogranata conquistano la vittoria superando Bursa Uludag Basketbol 64-80.

Il prossimo impegno delle nostre ragazze sarà domenica 29 ottobre alle ore 18 al PalaBubani contro E-Work Faenza per la quinta giornata del campionato Techfind di serie A1.

