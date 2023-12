EuroCup Women – La Reyer Venezia espugna Friburgo

By

ELFIC FRIBOURG – UMANA REYER: 63-83

Parziali: 19-15; 37-42; 52-61

Elfic Fribourg: Ambrosio 5, Fogg 10, Hoppie 22, Jacquot 3, Stoianov, Krummenacher ne, Losey ne, Ranisavljevic 9, Sollberger ne, Uro-Nilie 14 All.Gaspoz

Umana Reyer: Logoh, Berkani 23, Gorini 4, Villa 6, Nicolodi, Pan 4, Meldere, Cubaj 2, Fassina 14, Shepard 20, Kuier 10 All.Mazzon

L’Umana Reyer vince 63-83 contro Elfic Fribourg conquistando la gara di andata del Round 1 dei Playoff di Eurocup Women. Gara solida da parte della squadra di coach Mazzon che, dopo due quarti in equilibrio, cambia marcia con una difesa granitica che permette alle orogranata di segnare fluidi canestri in attacco.

L’Umana arriva alla sfida priva di Anna Makurat, rimasta a Venezia per un problema alla schiena e seguire un programma personalizzato.

Primo quarto equilibrato: Friburgo apre la gara, ma Fassina risponde subito presente. Botta e risposta tra le due formazioni (9-8) poi le orogranata mettono la freccia con un 6-0 di parziale. La fine del quarto però premia Friburgo che si porta avanti 19-15.

L’inizio della seconda frazione è nel segno di Berkani che trascina le orogranata con pregevoli canestri ed è poi Villa a trovare la parità a quota 25. L’Umana poi riesce anche a mettere la testa avanti (25-33), le svizzere però rimangono attaccate alla partita: 37-42 dopo venti minuti di gioco.

Al rientro dagli spogliatoi sono le difese a prevalere sugli attacchi. Le leonesse però cambiano marcia con una solida difesa che permette loro di correre in campo aperto segnando punti preziosi ottenendo così un vantaggio in doppia cifra (39-50). Friburgo lotta per ridurre il gap arrivando anche al meno sei, ma Pan e compagne sono lucide a ricacciarle indietro terminando la terza frazione sopra di nove lunghezze, 52-61.

Gli ultimi dieci minuti di gioco sono targati Reyer che, con un 11-22 di parziale, mette definitivamente in ghiaccio la gara aggiudicandosi per 63-83 la vittoria.

Il prossimo impegno delle orogranata sarà al Taliercio giovedì 21 dicembre alle ore 19.30 per la gara di ritorno contro Friburgo. Nel weekend l’Umana osserverà il turno di riposo dettato dal campionato a 13 squadre.

reyer.it