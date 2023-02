EuroCup Women – La Reyer Venezia piazza la rimonta su Holon e vola ai quarti di finale

L’Umana Reyer Venezia completa una difficile rimonta contro l’Elitzur Holon, vince 77-60 e si qualifica al prossimo turno di EuroCup Women.

Buona partita per la formazione di casa, che nel primo tempo costruisce un buon vantaggio, sopra 38-26 con Shepard (già in doppia cifra, chiuderà a 24) in totale evidenza, per poi provare a perfezionare l’assalto nella seconda metà. Il -15 da ribaltare, dopo la prima metà di gioco, non pare uno scoglio insormontabile

Il terzo quarto della Reyer è devastante, con le orogranata che volano anche sul +21 con la tripla di Pan e un libero di Shepard (59-38): Holon tampona con Raber e Simms ed è tutto apparecchiato per un finale sul filo degli episodi. La Reyer mantiene sempre il vantaggio stabile tra i 18 e i 20 punti, ma rischia nel finale: sul +17, Kuier viene mandata in lunetta per il fallo sistematico ma fa 0/2. Dall’altra parte, Holon prova a beffare la Reyer ma la tripla di Lucet si spegne sul ferro: esulta la panchina veneta, poi viene fermata da un conciliabolo arbitrale per un fischio a tempo scaduto che però non cambia la sostanza. Qualche secondo dopo, la festa può riprendere per tutto il Taliercio.

Prossimo turno per la Reyer di nuovo in Israele, arriva l’Eliztur Ramla nei Quarti di Finale della manifestazione.

Umana Reyer Venezia-Elitzur Holon 77-60

AREA COMUNICAZIONE LBF