EuroCup Women, le gare della Reyer Venezia verranno posticipate

Dai sorteggi di Mies, è uscito l’avversario dell’Umana Reyer Venezia nei quarti di EuroCup Women. Le partite erano previste per il 12 e 19 marzo (andata e ritorno) ma saranno rinviate più avanti. Dal comunicato Reyer gara-1 potrebbe cambiare data, mentre è certo che gara-2 a Girona non sarà giocata quel giorno. Infatti a Bangalore (India) dal 18 al 22 marzo è in programma il torneo di qualificazione olimpica per il 3X3 dove saranno impegnate probabilmente Debora Carangelo e Martina Bestagno.

Stessa sorte toccherà anche al quarto di finale tutto francese tra Flammes Carolo (squadra di Giorgia Sottana) e Basket Landes, che ha impegnate delle nazionali francesi di 3X3.

Il torneo di Bangalore assegnerà tre pass olimpici.