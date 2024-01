EuroCup Women – Montpellier vince di misura a Sassari

In una giornata dal sapore dolceamaro le Dinamo Women scrivono una nuova pagina di storia affrontando a viso aperto la formazione francese di Montpellier nella sfida di andata del Round of 16 di EuroCup Women. Dopo un primo quarto di dominio delle ospiti le sassaresi trovano in una ispirata Carangelo punti ed energia per giocarsela alla pari. Nel secondo tempo coach Restivo perde Ivana Raca, uscita per infortunio, ma le sue ragazze rispondono presente e restano a contatto con le transalpine (53-59 al 30’). Nell’ultima frazione Montpellier firma il nuovo +10, le biancoblu risalgono la china ma non chiudono la rimonta. Finisce 66-69: appuntamento prossima settimana per la sfida di ritorno in Francia.

Mai così in alto. Prima d’eccezione al PalaSerradimigni con le Dinamo Women ad affrontare gli ottavi di finale di EuroCup Women: un appuntamento storico per il club isolano e per il movimento femminile sardo, mai così in alto in una competizione europea purtroppo in una giornata triste per il club di via Roma. “Vogliamo che sia una festa” aveva detto coach Restivo all’antivigilia del match, e così deve essere al netto del risultato.

ALLEZ MONTPELLIER

Le avversarie partono subito aggressive, condotte dalla nazionale francese Marieme Badiane, autrice di 11 punti nei primi 10’: per le padrone di casa apre le danze Kaczmarczyk poi Montpellier piazza un parziale di 8-0. Ci vuole parlare su coach Restivo, Joens prova a fermare l’emorragia ma lefrancesi allungano sul 14-2. Raca entra in partita con due triple: la Dinamo reagisce con un mini parziale di 7 punti targati Raca-Hollingshed-Carangelo. Rotazioni per coach Demory e Montpellier chiude il primo quarto 16-25.

CARANGELO GUIDA LA RIMONTA

Nella seconda frazione Montpellier firma il massimo vantaggio sul 18-33, trascinata da Linskens: reazione isolana condotta dal capitano Debora Carangelo cheinfila 13 punti di fila con un sontuoso 4/4 dall’arco. Le francesi restano avanti con Jenkins e Alston e alla seconda sirena è 34-43.

RACA OUT; LE WOMEN LA RIAPRONO

Nel terzo quarto succede di tutto: le Dinamo Women perdono Ivana Raca che subisce un infortunio alla caviglia destra dopo un minuto scarso di gioco e abbandona il campo tra le lacrime. La reazione delle isolane ha la faccia e la grinta di Mya Hollingshed che si accende e infila 8 punti di fila e le riporta sul 46-49. Alston risponde dall’arco, ma le Women sono in fiducia ed è Carangelo a firmare il -1 con un 5-0 tutto suo. Timeout Montpellier sul 51-52. Le francesi rispondono al break sassarese e ricacciano indietro con Badiane e Bernies. Al 30’ è 53-59.

Le ospiti vogliono chiuderla e riscrivono il vantaggio in doppia cifra con Badiene, Linskens e Jenkins. Carangelo e Hollingshed suonano la carica e si riportano a contatto: quando iniziano gli ultimi 100’’ Carangelo infila la bomba del 63-66. Il capitano Bernies ricaccia indietro le sarde dall’arco, la prodezza di Hollingshed allo scadere chiude la sfida 66-69: appuntamento tra una settimana per la sfida di ritorno in Francia.

Dinamo Women Montpellier 66-69

Parziali: 16-25 18-18; 19-16; 13-10.

Progressivi: 16-25; 34-43; 53-59;66-69.

Dinamo Women. Raca 8, Carangelo 23, Kaczmarczyk 7, Hollingshed 16, Joens 11, Fara, Toffolo, Crudo 1, Spiga, Togliani. All. Restivo

Montpellier. Traore , Zemoura, Kavoka, Brun, Naigre 5, Alston12, Jenkins 10, Badiane 20, Linskens 16, Bernies 6. All. Valey Demory

Sassari, 11 gennaio 2024

Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna