EuroCup Women, presentati il nuovo logo e le fasce dei sorteggi del 9 agosto

La stagione di EuroCup Women 2023/2024 in via di definizione: FIBA ha presentato negli scorsi giorni il nuovo logo della competizione, a seguire l’annuncio delle fasce dei sorteggi, che si terranno mercoledì 9 agosto a Monaco, dopo il sorteggio di EuroLeague Women (l’evento è previsto per le ore 11 e verrà trasmesso live sul Canale Ufficiale Youtube FIBA).

La Regular Season verrà giocata da 48 club, di cui tre perdenti degli ELW Qualifiers. Anche EuroCup Women giocherà dei Qualifiers, che metteranno in palio tre posti. La stagione regolare vedrà la divisione delle squadre in 12 gruppi da quattro club: cambia, come anticipato per l’annuncio delle partecipanti, il criterio di composizione dei Gironi. Sarà una competizione pan-Europea, senza vincoli geografici, con unica regola la presenza di una sola squadra per paese in ogni raggruppamento.

Come per l’EuroLeague Women, le fasce sono state definite in base ai risultati acquisiti nelle competizioni europee per club negli ultimi tre anni. Brilla Venezia, in prima fascia; Sassari partirà dalla terza fascia.



Fascia 1

Perdente ELW Qualifier 1

Perdente ELW Qualifier 2

Perdente ELW Qualifier 3

Spar Girona (ESP)

Tango Bourges Basket (FRA)

Galatasaray Cagdas Factoring (TUR)

Umana Reyer Venezia (ITA)

KSC Szekszard (HUN)

Lattes-Montpellier (FRA)

Flammes Carolo Basket (FRA)

Elitzur Landco Ramla (ISR)

BCF Elfic Fribourg (SUI)

Fascia 2

VBW Arka Gdynia (POL)

Olympiacos SFP (GRE)

Cadi La Seu (ESP)

Castors Braine (BEL)

Lointek Gernika Bizkaia (ESP)

InvestInTheWest Enea Gorzow (POL)

Kangoeroes Basket Mechelen (BEL)

Angers (FRA)

NKA Universitas Pecs (HUN)

KP TANY Brno (CZE)

Basket Namur Capitale (BEL)

Movistar Estudiantes (ESP)

Fascia 3

Roche Vendee BC (FRA)

Zabiny Brno (CZE)

Kayseri Basketbol (TUR)

BDS Dinamo Sassari (ITA)

Panathinaikos A.C. (GRE)

Piestanske Cajky (SVK)

SL Benfica (POR)

Kibirkstis (LTU)

BBC Grengewald Hueschtert (LUX)

Rutronik Stars Keltern (GER)

Bursa Uludag Basketbol (TUR)

Ramat Hasharon (ISR)

Fascia 4

Slavia Banska Bystrica (SVK)

T71 Diddeleng (LUX)

ZKK Ragusa Dubrovnik (CRO)

Emlak Konut SK (TUR)

BK Lehvarti Chomutov (CZE)

MB Zaglebie Sosnowiec (POL)

CSM Constanta (ROU)

Caledonia Gladiators (GBR)

GDESSA – Barreiro (POR)

Vincente ECW Qualifier 1

Vincente ECW Qualifier 2

Vincente ECW Qualifier 3

I Qualifiers di EuroCup Women constano in due gare, andata-ritorno, da giocare il 21 e il 28 settembre. Per i sorteggi, sono state definite tre teste di serie che giocheranno il ritorno in casa.



Teste di serie

Eleftheria Moschatou (GRE)

MBK Ruzomberok (SVK)

Sportiva Azoris Hotels (POR)

Non-teste di serie:

07 Antalya Basketbol (TUR)

Universitatea Cluj-Napoca (ROU)

SBS Ostrava (CZE)