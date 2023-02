EuroCup Women – Ramla cresce nella ripresa e batte in rimonta Venezia

ELITZUR LANDCO RAMLA-UMANA REYER: 80-75

Parziali: 15-15; 31-39; 53-58

Elitzur Landco Ramla: Austin 29, Baron 19, Eliyahu ne, Rotberg ne, Babkina 2, Danan, Kayuf ne, Fleischer, Mbaka 11, Lucet 5, Clark 14 All. Haelion

Umana Reyer: Villa 13, Delaere 10, Pan 7, Madera 10, Yasuma 10, Fassina 6, Santucci ne, Shepard 16, Kuier 1, Nicolodi 2 All. Mazzon

L’andata dei quarti di finale di Eurocup Women premia l’Elitzur Landco Ramla che vince 80-75 trascinata da Austin, per lei doppia doppia da 29 punti e 16 rimbalzi in oltre 38 ‘ di gioco. Ottima prova corale per l’Umana in cui tutte le ragazze entrate sono andate a referto, 5 giocatrici in doppia cifra (Shepard 16, Villa 13) e 16 assist di squadra. Le orogranata cercheranno di ribaltare la differenza canestri nella gara di ritorno tra le mura amiche del Taliercio, giovedì 2 marzo alle ore 19.30.

Assenti Cubaj e Meldere.

Primo quarto in perfetto equilibrio: dopo un avvio di gara contratto (9-2 Ramla), le orogranata reagiscono e, guidate da Shepard autrice di 6 punti, chiudono i primi dieci minuti di gioco sul 15 pari.

L’Umana Reyer gioca un gran secondo periodo toccando anche il +10 con una tripla di Madera (27-37 a 2’37”). Le leonesse dettano il ritmo della partita finendo il primo tempo avanti di otto lunghezze, 31-39. Kuier costretta ad uscire per infortunio a 5’44”.

Al ritorno dall’intervallo lungo le padrone di casa piazzano un parziale di 7-0 in poco meno di 2′ riportandosi sotto. L’Umana Reyer è brava a non si disunirsi e trova in Villa una grande protagonista, Austin fa la voce grossa per le sue. Continui sorpassi e contro sorpassi da parte delle due formazioni che lottano sul parquet in una partita fisica. Una magia di Yasuma sigilla il punteggio sul 53-58.

Partita equilibrata fino a due minuti dalla fine in cui Ramla segna un break di 8-4 terminando la gara sopra di cinque punti, 80-75. Sarà allora battaglia al Taliercio nella gara di ritorno in cui le orogranata proveranno a ribaltare il risultato.

Il prossimo impegno dell’Umana Reyer sarà un’altra trasferta nel campo di San Giovanni Valdarno sabato 25 febbraio alle ore 19.00 in occasione della ventunesima giornata del campionato Techfind di serie A1.

