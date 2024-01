EuroCup Women – Reyer batte Gdynia e vola ai quarti di finale

REYER GDYNIA 80 59

Parziali: 18-15; 33-28; 55-36

Umana Reyer: Logoh 3, Berkani 9, Gorini 6, Villa 10, Nicolodi 2, Pan 3, Meldere, Makurat 2, Cubaj 7, Fassina 9, Shepard 18, Kuier 11 All.Mazzon

VBW Arka Gdynia: Davis 11, Bazan 4, Cowling 15, Szymkiewicz 2, Podgorna 4, Borkowska 6, Puter, Miskiniene 4, Kastanek 4, Zytkowska 3, Wrzesinski 6 All.Mestdagh

L’Umana Reyer è ai quarti di Eurocup Women! Grazie alla vittoria 80-59 contro VBW Arka Gdynia le orogranata strappano il pass per i quarti di finale della competizione europea. Per la squadra di coach Mazzon si tratta della ventiquattresima vittoria consecutiva tra campionato ed Eurocup. Le padrone di casa sfoderano una prestazione solida in cui tutte e dodici le giocatrici hanno trovato spazio: tre giocatrici in doppia cifra, 18 punti Shepard, 11 Kuier e 10 Villa.

Inizia forte Gdynia dimostrando fin da subito l’importanza della partita (0-6) con le orogranata che si sbloccano dopo tre minuti e mezzo con Fassina. Villa sale in cattedra e l’assist di Berkani per Fassina vale il primo vantaggio Umana nella gara (9-8). L’Umana riesce a trovare sei lunghezze di vantaggio con i canestri di Pan, Fassina e Cubaj, nel finale di quarto Gdynia accorcia sul 18-15.

Anche nella seconda frazione partono meglio le ospiti con un break di 0-5, Shepard impatta la gara a quota 20 poi continuo botta e risposta tra le due formazioni con nessuna che riesce a prendere il comando del match. Le leonesse sono costrette ad inseguire, ma sul finire del primo tempo piazzano un parziale di 7-0 firmato dal duo Berkani-Villa siglando il punteggio 33-28 al 20′.

Al rientro dagli spogliatoi l’Umana mette la freccia toccando il +9 trascinata da Villa e Shepard. Gdynia non ci sta e prova a rimanere attaccata alla gara (41-34), gli sforzi sono però vani: la formazione di coach Mazzon allunga prima sul +11 poi sul + 13 (47-34 al 27′). Pan è costretta a lasciare in campo per infortunio alla caviglia, le orogranata si chiudono in difesa macinando punti in attacco dilagando 55-36 a fine terza frazione.

Negli ultimi dieci minuti la musica non cambia, le padrone di casa non calano d’intensità tenendo a debita distanza la formazione polacca facendo tesoro anche dei nove punti di vantaggio guadagnati nella gara di andata. Coach Mazzon mette in campo Meldere, Nicolodi e Logoh (che punisce subito la difesa con una tripla) dando spazio a tutte e dodici le giocatrici. L’Umana Reyer vince 80-59 conquistando i quarti di finale!

reyer.it