EuroCup Women – Reyer Venezia battuta nettamente dal Galatasaray

GALATASARAY CAGDAS FACTORING-UMANA REYER: 74-49

Parziali: 14-10; 24-25; 45-36

Galatasaray Cagdas Factoring: Nacickaite 14, Prince 10, Balotu ne, Bilgic 8, Alben 8, Jurjane 2, Pulvere, Tanacan ne, McCowan 21, Yildizhan 2, Stevens 9, Uygul ne All.Durur

Umana Reyer: Villa 11, Delaere 1, Pan 2, Meldere ne, Cubaj, Madera, Yasuma, Fassina, Santucci 9, Shepard 20, Kuier 6, Nicolodi ne All. Mazzon

L’Umana Reyer cede 74-49 nella prima gara delle semifinali di Eurocup Women contro il Galatasaray Cagdas Factoring. Le orogranata rimangono in partita per due quarti e mezzo giocando con grande cuore per poi cedere nella seconda parte di gara sotto l’esperienza, il talento e la fisicità delle turche. Al ritorno al Taliercio (giovedì 23 marzo alle ore 19.30) servirà una vera e propria impresa, ma queste ragazze hanno dimostrato di non arrendersi mai.

Inizio a ritmi bassi, a Nacickaite risponde Shepard dalla lunetta, poi Galatasaray segna sei punti consecutivi portandosi avanti 8-2 con le orogranata che sbagliano tanti tiri aperti. Mini break 4-0 per l’Umana firmato Shepard-Santucci. Botta e risposta tra le due formazioni con la panchina turca che prende tecnico per proteste , il tiro libero di Delaere sigilla il punteggio sul 14-10 dopo i primi dieci minuti di gioco.

Bilgic segna un sottomano da palla rubata in apertura di secondo quarto, poi parziale 8-0 per le orogranata grazie anche ad un antisportivo guadagnato da Pan (16-20). Grazie ad una grande difesa le ragazze di coach Mazzon arrivano anche sul +5, 20-25 ma la chiusura della frazione è a tinte giallorosse che con un 4-0 si riportano sotto di uno.

Al ritorno dall’intervallo lungo è show di Nacickaite che firma otto punti con due triple e un tiro da due a cui si aggiunge l’uno su due di McCowan dalla lunetta. Kuier riesce a sbloccarsi mettendo a segno quattro punti consecutivi. L’Umana va in difficoltà perdendo alcuni palloni e le padrone di casa ne approfittano arrivando sul +8, 39-31. Reagisce la Reyer con una bomba di Villa e il canestro di Santucci per il meno tre, poi le turche tornano ad avere l’inerzia in mano e cercano di scappare via chiudendo sopra di nove lunghezze, 45-36.

Nell’ultimo quarto Galatasaray continua a macinare punti, Villa non ci sta e segna due canestri cercando di dare ritmo all’attacco. Le orogranata lottano cercando di rientrare in partita ma le turche sono più precise e fisiche e allungano mettendo definitivamente in ghiaccio la gara (61-42 con 3’43” da giocare). Nel finale le padrone di casa spingono per segnare più punti possibili in vista della gara di ritorno vincendo 74-49.

Il prossimo impegno delle nostre ragazze sarà il derby casalingo contro San Martino di Lupari, domenica 19 marzo alle ore 18 in occasione della venticinquesima giornata del campionato Techfind di serie A1.

reyer.it