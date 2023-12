EuroCup Women – Sassari fa sua l’andata contro Namur

La Dinamo si aggiudica gara 1 dei playoff di Eurocup Women grazie al successo sul Namur 79-73. La squadra di Restivo dopo un primo tempo equilibrato strappa nel 3° quarto con Raca, le belghe rientrano ma Carangelo è pazzesca e insieme alle triple di Joens spacca il confronto. Sassari spreca il +15 e chiude con un vantaggio minimo. Il Banco conquista il vantaggio ma dovrà difendersi tra sette giorni in Vallonia nel match di ritorno. Bravissima Toffolo.

DINAMO BANCO DI SARDEGNA – NAMUR CAPITALE 79-73 (19-13 / 33-28 / 53-49)

LE STATISTICHE DEL MATCH

https://www.fiba.basketball/eurocupwomen/23-24/game/1412/BDS-Dinamo-Sassari-Basket-Namur-Capitale#tab=boxscore

MVP: Monumento a Debora Carangelo che gioca un 2° tempo pazzesco e un ultimo quarto determinante. Le sue triple e i suoi canestri spezzano il confronto e respingono il Namur. Capitano da urlo con 28 punti.

DINAMO IN VANTAGGIO

Inizio con il freno a mano tirato per le Women che non riescono ad avere subito aggressività e fluidità in attacco. Le belghe cercano di entrare in area prima con Whitted e Daniel, Zelnyte prova a far valere la sua taglia fisica, Carangelo tiene in piedi Sassari in avvio (7-7). Hollingshed sembra scarica mentre Kaczmarczik non è al meglio. Raca con un gioco da 3 punti e Toffolo provano ad indicare la strada, Togliani ha impatto dalla panchina, il Banco firma il primo strappo (19-13). Il Namur va forte a rimbalzo (9 rimbalzi offensivi e 9 tiri in più) ma tira male da fuori (1/8 da 3 punti 6/26 dal campo), la squadra di Restivo è avanti con il minimo sforzo.

IVANA A TUTTA

Namur non ha niente dalla guardia croata Perisa (0/6 dal campo), la Dinamo che subisce dentro l’area (Daniel 8 punti) prova a mantenere il vantaggio con Raca, brava con tutto il repertorio della casa: post basso, tiro, 1vs1 fronte e assist. (12 punti con 5/8 dal campo 28-24). Sassari non è al massimo, non riesce a trovare il ritmo giusto, Rodrigues ingaggia un bel duello con Carangelo, la squadra di Restivo tira con il 43% dal campo ma non si scrolla di dosso le belghe, che in ottica doppio confronto rimangono in scia (33-28).

WOMEN UP & DOWN

Debora Carangelo vuole chiude il confronto nel 3° quarto, il capitano del Banco azzanna il match e insieme a Raca confeziona il massimo vantaggio della Dinamo sul 48-33. Perisa rimette in carreggiata il Namur, la croata segna due canestri importanti nel momento più difficile, Restivo ferma il confronto con il primo time out del 2° tempo (48-37). L’inerzia cambia padrone, le belghe firmano un break di 9-0 che mette in difficoltà Sassari (48-42). Il Banco perde il filo del discorso anche perché non ha niente da Hollingshed e Joens non riesce a bucare la zona di Namur, imbastita per cambiare ritmo. Daniel e Rodrigues spingono, Carangelo dalla lunetta resiste (53-46) ma Davreux sulla sirena è una sentenza (53-49)

CARANGELO!!!

Debora Carangelo è imprendibile, buca la zona con triple pesantissime, Toffolo è bravissima con il suo impatto, ma è il capitano della Dinamo a creare quasi da sola il break di Sassari (71-59 al 36’). La differenza canestri è fondamentale, la squadra di Restivo gioca il tutto per tutto, anche Crudo dà minuti di qualità, la Rodrigues è baluardo chiave per Namur, la portoghese tiene in piedi la sua squadra e insieme alla Perica contiene il distacco. (79-73)

Ecco le dichiarazioni di coach Restivo a fine match:

“Partita non facile, la abbiamo interpretata bene a tratti, non siamo stati brillanti come al solito ma comunque un successo che ci dà fiducia per il ritorno. Potevamo chiudere con un vantaggio maggiore ma ci portiamo a casa la vittoria e cercheremo di fare il massimo al ritorno in Belgio”

Sassari, 14 dicembre 2023

