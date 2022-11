EuroCup Women – Sassari sconfitta in casa dai London Lions

Nel G3 di Eurocup le ragazze di Restivo lottano alla pari contro Londra nonostante le basse percentuali. I rimbalzi offensivi e l’orgoglio tengono a galla Sassari che rimonta da -15 a – 3 nell’ultimo quarto. Harrigan straordinaria MVP e Winterburn respingono la Dinamo che è costretta a cedere 63-73.

Dinamo-London 63-73 (15-17 / 30-32 /42-50)

Dinamo: Toffolo, Mazza, Carangelo 15, Makurat 2, Holmes 17 + 15 rimbalzi ma 8/24 fg, Ciavarella 11, Thomas 2, Gustavsson 16, Fara, Cerri, Arioli. Coach Restivo

London: Beckford-Norton 2, Snytsina 10, Winterburn 15, Robinson, Joseph, Charles, Leonard 3, Herbert-Harrigan 29, Murray 4, Battle 10, Stewart. Coach Clark

STATISTICHE COMPLETE

MVP: Harrigan è una delle più forti giocatrici mai viste al PalaSerradimigni, 24 anni, segna 29 punti con 11/16 dal campo, 8 rimbalzi, eleganza e fisicità, talento assoluto.

CHIAVE DEL MATCH: Le bassissime percentuali della Dinamo nonostante i tiri costruiti e i rimbalzi offensivi catturati

POLVERI BAGNATE

Le Women approcciano bene alla partita ma non riescono a concretizzare il volume di gioco creato, tiri aperti, appoggi da sotto e situazioni di transizione, primi cinque minuti con Londra che non tira con grandi percentuali ma che approfitta del 4/18 dal campo di Sassari (7-9). Restivo chiama time out, Harrigan mette subito in mostra il suo talento, ma il Banco ha orgoglio e lotta, si mettono in moto Holmes e Makurat per il vantaggio (13-12). La Dinamo conquista tantissime seconde opportunità con i rimbalzi offensivi (addirittura 10) ma tira malissimo (1/11 da 3 punti), Londra avanti al 10’ (15-17)

LA DINAMO RESISTE

La Dinamo continua a fare fatica offensivamente, l’8/32 dal campo è impietoso nonostante i 12 rimbalzi offensivi, Londra fa il minimo indispensabile per tenere il naso avanti (17-21 al 13’). Coach Clark usa anche la zona per cercare di aprire il contropiede ma un gioco da 3 punti di Ciavarella riporta a contatto Sassari. Il Banco non riesce a trovare protagoniste importanti in attacco, Winterburn propizia un minibreak delle britanniche con Restivo che decide di chiamare time out. (22-27 al 18’). Carangelo e Holmes provano a scuotere la squadra. La lunga del Banco segna allo scadere del quarto una tripla fondamentale, le ospiti hanno solo 2 punti di vantaggio (30-32 al 20’).

Holmes 11 punti con 5/11, Dinamo con il 30% dal campo ma 13 rimbalzi offensivi

BREAK BRITANNICO

Sale di colpi la partita, Carangelo prova a spingere la Dinamo che però continua a non trovare una protagonista offensiva che possa trascinarla. Il 28% dal campo di Sassari contro il 45% di Londra fa tutta la differenza, i 15 rimbalzi offensivi non bastano, una sontuosa Harrigan, insieme a Winterburn, confeziona il primo allungo chiave del match (35-44 al 26’). Clark usa ancora la zona 3-2, Holmes va fuori giri e si innervosisce, due triple consecutive della stessa Harrigan scavano il solco quasi definitivo (35-50 con parziale di 18-5). Nel momento più difficile, il Banco confeziona un 7-0 con un’altra tripla allo scadere del quarto, questa volta di Ciavarella che alimenta la fiammella della rimonta (42-50).

Harrigan 21 punti con 8/11 dal campo e 8 rimbalzi, Holmes 13 punti, Gustavsson 12 punti

Restivo va con il quintetto alto con Ciavarella da 2 e Toffolo da 3, la Dinamo ci crede nonostante le difficoltà, il Banco prende una marea di rimbalzi offensivi, la tripla di Carangelo alla quarta opportunità e il contropiede di Holmes riportano Sassari nella mischia (47-50 con parziale di 14-2). Una bomba di Snytsina gela il PalaSerradimigni, Londra sembra riprendere l’inerzia della partita, Harrigan è pazzesca, in 1 minuto la squadra di Clark ricaccia brutalmente indietro la squadra di Restivo (51-62). Sassari tira 15 volte in più di Londra, ma le britanniche sono chirurgiche nel momento decisivo. (60-71 al 39’). La partita va in archivio con un piccolo rimpianto. Finale 63-73.

Sassari, 9 novembre 2022

Dinamo Banco di Sardegna