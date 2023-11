EuroCup Women – Sassari sconfitta sul parquet dell’Estudiantes

l Banco paga un brutto terzo quarto, Madrid si conferma prima ma i playoff sono ancora accessibili

Le Dinamo Women calcano a testa alta il Polideportivo Antonio Magarinos: le ragazze di coach Antonello Restivo disputano un primo tempo di grande equilibrio, sebbene a basso punteggio, firmando il sorpasso quasi alla sirena. Nel secondo tempo l’Estudiantes piazza un terzo quarto perfetto con un break di 15-1che indirizza il match: le spagnole si confermano prime nel girone ma le ambizioni delle Women sono ancora in gioco con l’obiettivo di passare il turno e qualificarsi ai playoff come seconda.

Tour de force. Le ragazze di coach Antonello Restivo proseguono il loro tour de force iniziato lo scorso weekend con la sfida a Ragusa, che si concluderà sabato con la sfida al Taliercio contro la Reyer Venezia. Le biancoblu approdano in Spagna con l’ambizioso obiettivo di battere Madrid e mettere in cassaforte la qualificazione ai playoff.

PRIMO TEMPO IN EQUILIBRIO

Avvio contratto di entrambe le squadre e primo quarto a punteggio bassissimo; aprono le spagnole con 5 e le Women si sbloccano dopo 2’ con Carangelo. Le padrone di casa volano sul +4 con Massey ma i liberi di Joens firmano il primo sorpasso sassarese. Toffolo tiene le isolane a contatto ed è ancora Joens in lunetta per il +1 (8-9). Mollenhauer punisce dai 6.754 ma la prima frazione si chiude con il gesto atletico della Hollingshed che stoppa (seconda stoppata nella sfida), recupera palla e chiude con la schiacciata sul 13-11. Squadre in difficoltà al tiro: 6/23 le padrone di casa e 2/14 il Banco con 1/8 dall’arco. Nella seconda frazione le padrone di casa restano avanti con Treffers e Mendez toccando il +7. Timeout di coach Restivo: le sassaresi escono bene dal minuto e rosicchiano qualche punto ai liberi con Kaczmarczyk e Crudo, Whittle firma il 23-16. Ma il Banco si prende l’inerzia piazzando un break clamoroso di 9-0 (11-2 negli ultimi 3’) lavorando bene a rimbalzo e creando tante seconde occasioni con Crudo. Liberi di Raza, 2+1 di Crudo e canestro di Carangelo su assist di Hollingshed per il sorpasso al 20’: 23-25.

MADRID AGGRESSIVA

Nella terza frazione le padrone di casa rientrano dall’intervallo lungo con il coltello tra i denti: nei primi 6’ concedono un solo punto alle ragazze di Restivo per un break di 15-1. Le isolane pagano la rottura prolungata con falli di frustrazione e burnout offensivo. Alla fine il parziale è 17-5 per il +10 madrileno 40-30. Negli ultimi 10’ di gioco le Women provano a riprendere le redini della partita ma le padrone di casa restano saldamente avanti. Finisce 54-47.

Estudiantes Madrid – Dinamo Women 54-47

(13-11; 10-15; 17-5; 14-17)

STATISTICHE COMPLETE

