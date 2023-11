EuroCup Women – Sassari s’impone contro il Chomutov e ipoteca il secondo posto

Le ragazze di Restivo si impongono nel Game 5 di EuroCup Women e ipotecano il secondo posto del gruppo K

Vittoria! Le Dinamo Women conquistano il successo in EuroCup Women che vale il passaggio del turno: le ragazze di Antonello Restivo giovano un primo tempo di grande sostanza, condotte da un’ottima Ashley Joens (19 dei 23 punti totali nei primi 20’) toccando anche il +26. Nel secondo tempo le isolane sollevano il piede dall’acceleratore e le ceche del Chomutov ringraziano e provano ad accorciare condotte da una Wynn Polla in grande spolvero (24). Ma le Women sono solide e in controllo: ricacciano indietro i tentativi di rimonta e mettono il sigillo sulla vittoria con quattro giocatrici in doppia cifra. Insieme a Joens (23+9 rb), Carangelo 13 punti +6 assist, Raca 17 punti + 9 rimbalzi.

Con la vittoria di ieri di Estudiantes Madrid, al primo posto del gruppo K, le Women ipotecano il passaggio del turno conquistando il secondo posto del gruppo bissando il successo dello scorso anno con le Last 32 disputate contro la Reyer Venezia

DOMINIO WOMEN

La Dinamo apre le danze con la bomba di Joens e sigla il primo allungo con il capitano Carangelo e la seconda tripla della stella dell’Iowa. 2+1 di Raca, tripla di Carangelo ed è timeout per le ospiti (14-5). Le Women allungano il parziale fino al 9-0, Wynn-Polla prova a scuotere le ceche, ma le padrone di casa iscrivono a referto Kakzmarczyk, Toffolo e Hollingshed. Dopo i primi 10’ è 32-11. Nella seconda frazione le ragazze di Restivo continuano la loro corsa trascinate da una ottima Joens (19 punti + 7 rimbalzi, 5 falli subiti) e dal buon lavoro corale delle isolane. Wynn Polla, a quota 13, prova a caricarsi la squadra sulle spalle ma le Women toccano anche il +26(48-22) con la coppia Kaczmarczyk-Toffolo. Alla seconda sirena Women avanti 56-33: rimbalzi doppiati alle avversarie (26 vs 13) e 9 assist di cui 5 del capitano biancoblu.

CHOMUTOV ATTACCA; DINAMO RESPINGE

Nel secondo tempo le sassaresi riprendono da dove avevano chiuso al 20’ con raca e Carangelo: Levhartice però piazza un break di 10-2 c dal 60-33 a 62-43. Carangelo ferma l’emorragia mentre Hollingshed fatica a entrare in partita e prende un tecnico per proteste. Wynn Polla si porta a quota venti ma la coppia Toffolo Carangelo chiude la terza frazione 70-52. Le Women vogliono chiudere la pratica e trovano punti utili con Hollingshed e Carangelo, Chomutov cerca di aggredire la partita ma le padrone di casa sono in controllo.Canestro and one di Raca mette il sigillo sulla vittoria e ipoteca il passaggio alle Last 32, c’è spazio per il debutto di Spiga, Carta e Bebbu sul parquet accolta dalla festa sugli spalti del settore giovanile della Mercede Alghero e dei tanti bambini del Basket in classe. Finisce 88-65.

Il commento di coach Antonello Restivo: “NOn era facile disputare una partita solida come quella di stasera perchè arrivavamo dalla bella vittoria di Milano e rischiavamo di approcciare nella maniera sbagliata. Invece le ragazze sono state brave a interpretare al meglio la partita e partire nel modo giusto. Abbiamo sicuramente fatto dei passi avanti, se penso alla prima partita ora abbiamo una fluidità offensiva esponenzialmente superiore. Sono contento, ora andremo in Ungheria per conquistare il secondo posto”.

Dinamo Women Levahrtice Chomutov 88-65

Parziali: 32-11;24-22; 14-19;

Progressivi: 33-11; 56-33; 70-52; 88-65

STATISTICHE COMPLETE

Dinamo Women. Raca 17, Carangelo 13, Kaczmarczyk 8, Hollingshed 7, Joens 23, Carta, Toffolo 11, Crudo 4, Spiga, Togliani 5, Bebbu. All. Restivo

Sassari, 23 novembre 2023

