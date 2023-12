EuroCup Women – Sassari vince anche in Belgio e passa il turno

Le Women vincono anche gara 2 dei playoff di Eurocup battendo con grande autorità e personalità le belghe del Namur Capitale 63-52 e conquistano una storica qualificazione alle top 16. Qualificazione mai in discussione con la squadra di Restivo tosta e solida. Il coach della Dinamo disinnesca Rodrigues e fa il vuoto, Carangelo e una straordinaria Hollingshed non danno mai la possibilità alle avversarie di alzare la testa. Doppia sfida Italia – Francia in Europa, in BCL Cholet – Dinamo, mentre le ragazze se la dovranno vedere con le fortissime transalpine del Montpellier che hanno ribaltato il -8 dell’andata con le ceche del Brno, vincendo in casa di 30 punti.

NAMUR CAPITALE – DINAMO WOMEN 52-63 (8-19 / 25-37 / 39-52)

LE STATISTICHE DEL MATCH https://www.fiba.basketball/eurocupwomen/23-24/game/2112/Basket-Namur-Capitale-BDS-Dinamo-Sassari#|tab=boxscore

MVP: Carangelo gioca una partita da vero capitano, dura, tosta, non cade in provocazioni, Hollingshed però firma un match da assoluto MVP chiudendo ogni chance alle belghe. 19 punti 16 rimbalzi, 5/7 da 3 punti e 37 di valutazione

CHIAVI DEL MATCH: Disinnescare Rodrigues passando dietro sui pick roll e non facendole coinvolgere le compagne, la solidità mentale della Dinamo

È suonata la campanella, è iniziata la lezione di storia, entra in classe il professor Restico che insieme alle sue ragazze conquista un’incredibile qualificazione alle top 16 di Eurocup, battendo il Namur Capitale anche in gara 2 e staccando il pass tra le migliori in Europa.

DIFESA E CARANGELO

Partita e qualificazione mai in discussione, il coach della Dinamo disinnesca tatticamente Rodrigues passando dietro sui pick and roll e la portoghese va in tilt (1/10 dal campo) e compie un capolavoro difensivo con Sassari che approccia subito benissimo (2-10) e lascia le belghe a soli 8 punti nel primo quarto. Il Namur la mette sul fisico e prova a “menare”, la bagarre produce una timida reazione e serve solo a scatenare Carangelo, immarcabile. Il capitano di Sassari non si scompone, firma il parziale che porta il Banco avanti di 12 punti all’intervallo (25-37 + 18 nel doppio confronto)

MYA EUROPA

La Dinamo è molto disciplinata tatticamente e mentalmente, prezioso contributo dalla panchina, Togliani, Crudo e Tofolo fanno un utilissimo lavoro sporco, Joens è sul pezzo, mentre Raca viene sistematicamente raddoppiata. Nel momento chiave del match si accende Hollingshed che ammutolisce il pubblico belga, desideroso di vivere una notte epica. L’americana che gioca per Portorico domina l’area, 19 punti 16 rimbalzi, 37 di valutazione e 5/7 da 3 punti, nessun problema, la Dinamo scappa al 30’ (39-52). Nell’ultimo quarto le padrone di casa non hanno la forza di rimettere in piedi la partita, Sassari controlla e conquista una storica qualificazione alle top 16 di Eurocup, dove affronterà le fortissime francesi di Montpellier. Finisce 63-52 con Carangelo che muore con la palla in mano e può abbracciare tutte le sue compagne e lo staff, la Dinamo è tra le migliori 16.

Sassari, 21 dicembre 2023

Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna