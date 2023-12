EuroCup Women – Tutto facile per la Reyer contro il Bursa Uludag

UMANA REYER – BURSA ULUDAG BASKETBOL: 105-58

Parziali: 26-17; 51-32; 75-47

Umana Reyer: Logoh, Berkani 14, Villa 5, Nicolodi 3, Pan 21, Meldere ne, Makurat 11, Cubaj 8, Fassina 5, Shepard 37, Kuier 1 All.Mazzon

Bursa Uludag Basketbol: Cakir ne, Garip 5, Sarr 2, Poyraz 4, Sahin 10, Turus, Williams 23, Baptiste 12, Celik 2 All.Sopa

L’Umana Reyer vince la quattordicesima partita consecutiva dominando 105-58 contro Bursa al Taliercio e chiude da imbattuta la prima fase di Eurocup Women. Le orogranata giocano una partita in crescendo trovando tante protagoniste diverse giocando di squadra (come testimoniano i 31 assist finali): doppia doppia monstre per Jessica Shepard con 37 punti e 13 rimbalzi in 27 minuti sul parquet, in doppia cifra anche la capitana Pan a quota 21 con 7 su 8 dalla lunga distanza e Berkani con 14 punti.

Gorini assente per influenza.

Lo starting five di coach Mazzon è composto da Villa, Berkani, Makurat, Kuier e Shepard.

Sahin apre le danze del match, i primi minuti della gara sono equilibrati (7 pari), poi per le orogranata sale in cattedra Shepard che mette a segno 10 punti consecutivi. La tripla di Pan vale il +9, l’Umana gioca con fluidità tenendo in mano le redini della gara e guida 26-17 dopo i primi dieci minuti di gioco.

L’and one di Williams apre il secondo quarto, poi la squadra di coach Mazzon si scatena. Pan ancora a segno dalla lunga distanza, Cubaj e il gioco da quattro di Berkani fanno volare le orogranata sul +15 (37-22). Le padrone di casa gestiscono la gara aumentando il vantaggio e chiudendo il primo tempo sopra di diciannove lunghezze, 51-32.

Al rientro dell’intervallo l’Umana trova tante protagoniste diverse aumentando progressivamente il gap toccando prima il +26 con due bombe della capitana Pan e poi addirittura il +29 con una tripla di Shepard. Williams prova a limare lo svantaggio, ma il terzo quarto termina 75-47 a favore delle orogranata.

Nel quarto quarto Pan continua a colpire da tre chiudendo con un chirurgico 7 su 8. Shepard domina sotto le plance con 14 punti nella frazione e tocca quota 37 punti. L’Umana Reyer domina il finale di gara vincendo 105-58.

Il prossimo impegno delle nostre leonesse sarà il big match contro la Virtus Bologna, domenica 3 dicembre alle ore 15 alla Virtus Segafredo Arena.

reyer.it