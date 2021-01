Eurocup Women, Umana Reyer Venezia annichilisce anche Fribourg

Dopo la schiacciante vittoria di ieri contro le belghe del Phantoms Basket Boom, oggi la Umana Reyer Venezia torna in campo per la seconda sfida della “bolla” di Landerneau contro le svizzere di Fribourg. Ieri queste hanno vinto di un punto sulle padrone di casa, quindi una vittoria sarebbe fondamentale per le ragazze di coach Ticchi.

Carangelo e Petronyte partono a bomba segnando 6 punti a testa e guidando la Reyer ad un parziale iniziale di 16-0. Le orogranata perdono qualche pallone che viene tramutato dalle svizzere, ma le venete controllano e sfondano il +20 con il canestro di Pan: nel finale di primo quarto Fribourg fissa il punteggio sul 29-10.

Le due squadre restano a circa 20 punti di distanza per metà periodo, poi Umana Reyer Venezia accelera con un altro super parziale di 11-0 che chiude definitivamente il match. Poi sarà la tripla di Carangelo a chiudere il primo tempo sul 53-22. La Petronyte è devastante non sbagliando niente, 12 punti e 5/5 al tiro.

Fribourg recupera qualcosina in apertura, ma non c’è nulla da fare. La Reyer Venezia è nettamente più forte e infatti aggiorna il massimo vantaggio sul +45, doppiando le svizzere. Anderson e Pan grandi protagoniste del terzo periodo che si chiude sul 87-42.

Ultimo quarto è ovviamente una passerella, con Ticchi che tiene a riposo le titolari e fa giocare le più giovani. Giulia Natali firma il centesimo punto (100-48 al 35′) poi è una ripida discesa verso il traguardo. La partita termina con un eloquente 116-63 per Umana Reyer Venezia che resta a punteggio pieno. Venerdì l’ultima partita con le padrone di casa di Landerneau.

Umana Reyer Venezia – Fribourg Basket (29-10, 53-22, 87-42)

Venezia: Carangelo 14, Anderson 11, Penna 19, Fagbenle 6, Petronyte 19, Pan 14, Attura 5, Howard 8, Bestagno 10, Natali 4, Meldere 4.

Fribourg: Giroud 15 , Fora 9, Koenen 18, Konig 4 , Adderly 2 , Mbaye 2, Jacquot, Stoianov 4, Zall, Delaquis 5, Sollberger NE.