EuroCup Women: Umana Reyer Venezia in campo in Romania

Sono state annunciate le location e le squadre ospitanti di ottavi e quarti di finale di EuroCup Women. Come per i gironi, sono state delle singole location chiamate “hub” in cui verranno disputate le gare nel rispetto dei protocolli sanitari previsti da FIBA.

L’Umana Reyer Venezia, che se la dovrà vedere negli ottavi contro le polacche di Gorzow, scenderà in campo a Sfantu Gheorghe, in Romania. Otto squadre si affronteranno nell’hub rumeno, mentre gli altri due hub saranno ospitati dal Valencia Basket Club (Spagna) e da Bellona Kayseri Basketbol (Turchia).

La squadra veneta giocherà il suo ottavo di finale il 16 marzo (orario da definire), e nel caso di vittoria tornerà in campo il 18 marzo contro la vincente di Lointek Gernika (Spagna) – Sepsi-SIC (Romania).

Le quattro semifinaliste si sfideranno poi in una Final Four che si svolgerà tra il 9 e l’11 aprile in una location da stabilire.

Qui il tabellone completo della competizione