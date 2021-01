Eurocup Women: Umana Reyer Venezia nella bolla di Landerneau

Tre partite in quattro giorni, in un’unica sede a Landerneau, in Bretagna.

L’Umana Reyer, alla prima esperienza in una “bolla”, si tuffa nell’EuroCup Women. La FIBA, organizzatrice della competizione, ha distribuito i gironi in sette sedi per disputare in sicurezza le sei partite che determineranno la classifica per accedere alle Top16 (si qualificano le prime due di ogni girone).

La bolla prevede test molecolari all’ingresso e all’uscita e nessuna possibilità di uscita dall’hotel, se non per disputare le partite e gli allenamenti.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube FIBA.

Di seguito il calendario dell’Umana Reyer (girone E):

– martedì 19 gennaio ore 17.00 vs Phantoms Basket Boom (Belgio);

– mercoledì 20 gennaio ore 17.00 vs Elfic Friburgo (Svizzera);

– venerdì 22 gennaio ore ore 20.30 vs Landerneau Bretagna (Francia).

Ottavi e quarti di finale saranno disputati in gara unica in quattro bolle, dal 14 al 19 marzo mentre le Final Four sono in programma dal 7 al 12 aprile.

