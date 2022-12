EuroCup Women – Venezia dilaga sul campo di Keltern

RUTRONIK STARS KELTERN-UMANA REYER: 65-94

15 Dicembre 2022

Parziali: 23-22; 33-50; 47-75

Rutronik Stars Keltern: Vaughn 14, Wilke 4 , Remenarova 13, Schuler, Webb 13, Soltau 9, Hartmann, Kiss-Rusk 8, Tavic ne , Mayombo 4 (All. Hergenrother)

Umana Reyer Venezia: Villa 6, Delaere 4 , Meldere 14 , Cubaj 7, Madera 12 , Yasuma 7 , Fassina 16, Santucci 9 , Frier, Kuier 19 (All. Mazzon)

Totali di squadra:

Rutronik Stars Keltern: tiri da 2 27/47, tiri da 3 0/9, t.l. 11/12, rimb. dif. 22, rimb. off. 4, p.p. 17, p.r. 4, assist 20

Umana Reyer Venezia: tiri da 2 30/46, tiri da 3 6/16, t.l. 16/23, rimb. dif. 25, rimb. off 9, p.p. 11, p.r. 9, assist 25

Agevole vittoria per l’Umana Reyer nell’ultima partita del girone H di Eurocup Women. Le orogranata si sono imposte 65-94 contro la formazione tedesca del Rutronik Stars Keltern chiudendo da imbattute la prima fase della competizione europea con sei vittorie in altrettante gare giocate. Ottima prova di squadra con 25 assist distribuiti, quattro giocatrici in doppia cifra e migliore differenza canestri della competizione (+116), superate anche le spagnole di Saragozza a +104.

Tra le fila orogranata ancora assente Jessica Shepard (riposo precauzionale). A referto troviamo Kayla Frier (classe 2007) arrivata in casa orogranata questa estate. Estone ma di origine USA, suo padre, Howard Frier, è un ex giocatore stabilitosi in Estonia che ha giocato nel college per i Colorado Buffaloes assieme a Chauncey Billups, attuale head coach dei Portland Trail Blazers.

Inizio di partita in perfetto equilibrio con le due formazioni sul 12 pari a metà del primo quarto. Keltern continua a dare filo da torcere all’Umana Reyer che chiude i primi dieci minuti sotto di un punto, 23-22.

Le orogranata cambiano marcia aumentando l’intensità difensiva e piazzano un parziale di 15-0 (23-37), I primi punti di Keltern arrivano a 4’49” con l’uno su due ai liberi di Webb. Umana Reyer con l’inerzia della partita in mano tocca anche il +20 e chiude il primo tempo 33-50. Fassina on fire già in doppia cifra a 10 punti.

Nella terza frazione di gioco l’Umana continua a spingere e ad allungare arrivando a +30 e chiudendo con il punteggio che recita 47-75 a favore delle nostre leonesse.

Gli ultimi dieci minuti servono a determinare il punteggio finale con l’Umana Reyer che gioca per la differenza canestri. C’è l’ esordio di Kayla Frier. La partita finisce 65-94.

Ottima partita per le nostre ragazze che, dopo un primo quarto equilibrato, hanno sempre controllato la partita giocando di squadra.

Il prossimo impegno dell’Umana Reyer sarà il derby a San Martino di Lupari che si giocherà domenica 18 novembre alle ore 20, partita valevole per la dodicesima giornata di campionato Techfind di serie A1.

Reyer.it