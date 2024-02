EuroCup Women – Venezia, domani il ritorno contro Riga per un posto in semifinale

Notti magiche al Taliercio: in palio il pass per la semifinale di Eurocup Women. Sarà una gara di ritorno dei quarti di finale ricca di adrenalina ed emozioni quella tra Umana Reyer Venezia e TTT Riga.

Giovedì 29 febbraio alle 19.30 le orogranata cercano il biglietto per entrare tra le prime quattro squadre dell’Eurocup.

Al Rimi Olympic Centre di Riga Pan e compagne hanno disputato una grande partita marcata dal +13 finale, scarto che cercheranno di difendere per ottenere la qualificazione. Sarà tutt’altro che semplice: le lettoni hanno perso proprio contro le leonesse veneziane la prima gara stagione in Europa e hanno qualità per arrivare in fondo alla competizione.

La gara di Riga è stata caratterizzata da una super prestazione dall’arco (11 su 22 complessivo, 3 su 6 per Pan e Fassina), dal dominio a rimbalzo (43-27 Reyer) e da tanti spunti collettivi molto positivi.

L’Umana Reyer dovrà innanzitutto ripartire dalla durezza mentale che ha messo in campo nei 40′ di Riga, disputando un primo tempo autoritario e serrando le fila per respingere i tentativi di rimonta lettone, nella ripresa. Shepard è risultata MVP della prima partita (16 punti e 14 rimbalzi).

“Sappiamo che ci aspetta una partita importante che vale la semifinale – il commento di Jessica Shepard – Loro sono una squadra forte e il percorso che hanno fatto per arrivare fin qua lo dimostra. All’andata abbiamo giocato un gran primo tempo, loro hanno risposto nel secondo. Le esperienze che abbiamo maturato come gruppo in questi due anni ci aiuteranno, ma sarà importante iniziare forte. E’ una partita che dobbiamo vincere e il nostro focus è solo sul conquistare il successo giocando la nostra pallacanestro per 40 minuti.

Loro segnano molto da tre, hanno tante giocatrici pericolose e dunque la nostra difesa sull’arco sarà chiave, in generale dovremo essere solide nelle due metà campo.

Sarà inoltre molto importante il fattore ambientale: il seguito dei nostri tifosi cresce costantemente anche domani sarà fondamentale il loro sostegno per arrivare a giocare la semifinale.

Laura Meldere è l’ex dell’incontro.

La partita sarà visibile sul canale ufficiale Youtube FIBA.

reyer.it