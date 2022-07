EuroCup Women, Venezia in prima fascia. Sassari testa di serie nei Qualifiers

EuroCup Women ha annunciato le fasce di sorteggio per la cerimonia che si terrà a Monaco, il prossimo 15 luglio. L’evento, che comprende anche l’EuroLeague, verrà trasmesso sul Canale Youtube Ufficiale FIBA venerdì, dalle ore 11.



Saranno 48 le squadre partecipanti alla regular season (divise in 12 gironi), per nove invece c’è la prova supplementare dei Qualifiers.

Le squadre di uno stesso paese possono esser sorteggiate nel medesimo girone, sino a un massimo di due formazioni per gruppo

Il criterio per la composizione delle fasce è stato il ranking delle performance dei club nelle competizioni europee nelle ultime tre stagioni.

Conference 1 – Regular Season

Fascia 1: Seconda e terza classificata degli EuroLeague Women Qualifiers, Gruppo B; Seconda e terza classificata degli EuroLeague Women Qualifiers, Gruppo C; Galatasaray SK (TUR); VBW Arka Gdynia (POL)

Fascia 2: Orman Genclik (TUR); InvestInTheWest Enea Gorzow (POL); Uni Györ (HUN); AZS UMCS Lublin (POL); NKA Universitas PEAC (HUN); Nesibe Aydin (TUR)

Fascia 3: Panathinaikos AC (GRE); Bursa BSB (TUR); FCC UAV Arad (ROU); Maccabi Bnot Ashdod (ISR); Piestanske Cajky (SVK); Beroe Stara Zagora (BUL)

Fascia 4: Kibirkstis (LTU); Vincenti dei primi cinque EuroCup Women Qualifiers

Conference 1 – Qualifiers

Teste di serie: Hatay BB Spor(TUR); KS Basket 25 Bydgoszcz (POL); Ludovika-FCSM Csata (HUN); AC Eleftheria Moschatou (GRE); Elitzur Holon (ISR)

Non teste di serie: Esperides Kallitheas Athens (GRE); Omilos Antisfairisis Chanion (GRE); Dafni Agiou Dimitriou (GRE); Ramat Hasharon (ISR); Slavia Banska Bystrica (SVK)

Conference 2 – Regular Season

Fascia 1: Perdente EuroLeague Women Qualifier (Villeneuve v Girona); LDLC Asvel Feminin (FRA); Umana Reyer Venezia (ITA); Flammes Carolo Basket (FRA); Mithra Castors Braine (BEL); BCF Elfic Fribourg (SUI)

Fascia 2: La Roche Vendée BC (FRA); KP Brno (CZE); Cadi La Seu (ESP); Basket Namur Capitale (BEL); Zabiny Brno (CZE); Rutronik Stars Keltern (GER)

Fascia 3: Movistar Estudiantes (ESP); London Lions (GBR); UFAB 49 (FRA); Casademont Zaragoza (ESP); IDK Euskotren (ESP); SL Benfica (POR)

Fascia 4: Basket T71 Diddeleng (LUX); ZKK Ragusa (CRO); Vincenti degli ultimi quattro EuroCup Women Qualifiers

Conference 2 – Qualifiers

Teste di serie: Basket Lattes Montpellier (FRA); Lointek Gernika Bizkaia (ESP); Banco di Sardegna Sassari (ITA); BBC Grengewald Hueschtert (LUX)

Non teste di serie: Phantoms Basket Boom (BEL); House of Talents Spurs (BEL); Sportiva Azoris Hotels (POR); ZKK Plamen Pozega (CRO)

Area Comunicazione LBF