QUARTI DI FINALE ECW TTT RIGA – UMANA REYER 70-83

Parziali: 15-21; 33-52; 53-75

TTT Riga: Kilpe ne, Grausa, Otto 4, Meskonyte 4, Lambert 8, Stepanova, Jasa 20, Pulvere 22, Claveau 3, Sila 9 All.Gulbis

Umana Reyer: Logoh ne, Berkani 16, Gorini 3, Villa 7, Nicolodi, Pan 14, Meldere 2, Makurat 5, Cubaj 2, Fassina 11, Shepard 16, Kuier 7 All.Mazzon

L’Umana Reyer vince 70-83 il primo atto dei quarti di finale di Eurocup Women in trasferta contro TTT Riga. Decisivo il cambio di rotta nel secondo periodo che ha spaccato in due il match, Riga riesce a ricucire parzialmente la differenza canestri nell’ultimo quarto, ma le orogranata tornano a casa con tredici lunghezze di vantaggio. Serata positiva dall’arco per le leonesse (11/22, 50%) e a rimbalzo (43 contro i 27 delle lettoni), oltre ad un ottimo apporto dalla panchina (51 punti).

La gara di ritorno verrà giocata al Taliercio, giovedì 29 febbraio alle ore 19.30.

Lo starting five di coach Mazzon è composto da Villa, Fassina, Makurat, Kuier e Meldere.

E’ Pulvere ad aprire i giochi con un tiro dalla lunga distanza, ma Fassina e Makurat rispondono pronte con la stessa moneta. L’ex Meldere ed ancora Fassina da tre allungano sul 5-11 al giro di boa del quarto. Pulvere e Sila accorciano le distanze, la neo entrata Shepard trova la via del canestro con l’assist di Cubaj a cui però vengono fischiati due falli in pochi secondi. La panchina lettone prende tecnico per proteste, ma il libero non viene capitalizzato da Berkani. Le orogranata trovano punti da Kuier e Shepard chiudendo il primo quarto avanti 15-21.

L’Umana inizia la seconda frazione con un mini break di 6-0 (tripla di Berkani e gioco da tre della capitana Pan), Riga cerca di rimanere attaccata alla gara, ma le orogranata, ancora con le triple (Fassina e Villa) trovano il primo strappo, 19-33. Pan segna la settima conclusione da tre della serata dell’Umana, la Reyer alza il muro difensivo e Berkani, con una magia, trova l’and one del 23-39. Le padrone di casa provano a rientrare in partita con un parziale di 6-0, ma le orogranata continuano ad avere buon ritmo offensivo trascinate da Berkani (14 punti fino qui), 33-52 il punteggio a fine primo tempo.

Al rientro dagli spogliatoi il ritmo del gioco si abbassa, TTT continua a lottare provando la difesa a zona per contrastare l’attacco reyerino ma Venezia rimane a distanza di sicurezza controllando il match e trovando protagoniste diverse, 53-75 al 30′.

Riga riduce la differenza canestri con un parziale di 10-2 (63-77 al 36′), l’Umana commette tanti errori abbassando le percentuali al tiro e le padrone di casa continuano la rimonta. Kuier viene gravata di un fallo antisportivo con Riga che rientra 68-79. Berkani e Cubaj ridanno ossigeno alla squadra, al centro orogranata viene fischiato un tecnico, ma Jasa sbaglia dalla lunetta. L’Umana Reyer vince la gara di andata dei quarti di Eurocup 70-83.

