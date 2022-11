EuroCup Women – Venezia passa sul campo del Gernika e rimane in vetta al girone

LOINTEK GERNIKA BIZKAIA-UMANA REYER VENEZIA: 59-76

02 Novembre 2022

Parziali: 10-14; 25-34; 44-55

Lointek Gernika Bizkaia: Wojta 11, Spreafico 11, Cvitkovic 4, Alberdi, Williams 12, Ygueravide 8, Silva 10, Meskonyte, Ariztimuno, Idiri, Buch (All. Montañana)

Umana Reyer Venezia: Villa 10, Delaere 13, Meldere, Cubaj, Madera 4, Yasuma 8, Fassina 3, Santucci 7, Shepard 14, Kuier 17, (All. Mazzon)

Totali di squadra:

Lointek Gernika Bizkaia: tiri da 2 17/40, tiri da 3 6/19, t.l. 7/11, rimb. dif. 19, rimb. off. 27, p.p. 15, p.r. 9, assist 16

Umana Reyer Venezia: tiri da 2 19/34, tiri da 3 6/13, t.l. 20/24, rimb. dif. 26, rimb. off. 31, p.p. 17, p.r. 6, assist 11

Al termine di una bellissima prestazione di squadra, l’Umana Reyer vince contro la formazione spagnola del Lointek Gernika nella seconda giornata di Eurocup Women. Si tratta dell’ottava partita di fila vinta in altrettante gare. Le nostre ragazze sono attualmente a punteggio pieno nel girone H dopo due giornate.

Partenza a rilento con tanti errori da ambo le parti, le orogranata si sbloccano su azione solamente al minuto 5’42” con un canestro in contropiede di Shepard (4/4 ai liberi in precedenza). 6-8 Umana Reyer a 4’16”. La prima frazione di gioco si chiude 10-14 con le orogranata che approfittano del bonus per guadagnare punti facili in lunetta.

Gernika in difficoltà grazie all’ottima difesa della Reyer che si porta sul +10 a 7’42” dalla fine del quarto. Continuano a spingere le nostre leonesse avendo l’inerzia della partita dalla loro parte e mantenendo la doppia cifra di vantaggio (22-32 a 1’31”). La squadra spagnola tenta di rientrare in partita con il talento di Williams e Silva ma Venezia risponde colpo su colpo terminando la seconda frazione di gioco 25-34. Jessica Shepard già in doppia cifra con 12 punti segnati.

Apre il terzo quarto un parziale di 5-0 firmato Delaere portando la Reyer sul 25-39. Botta e risposta tra le due formazioni con Silva e Ygueravide a fare la voce grossa. Altra bomba di Delaere, ma subito risponde Gernika portandosi sul -7, 37-44 a 5’27”. Due tiri da tre, un gioco da due e il libero tirato per un fallo tecnico alla panchina spagnola (parziale firmato Kuier) riportano la Reyer sul + 13. Si chiude la frazione di gioco 44-55 con l’Umana Reyer in controllo sulla partita.

Ultimo quarto si apre con una palla persa di Ygueravide, ne approfitta subito l’Umana con un jump shot di Villa.

Massimo vantaggio Umana Reyer che si porta sul + 16, 46-62 a 6’36” dalla fine della partita. Parziale di 4-0 Gernika che non ci sta e prova a rientrare in partita. Kuier con 2/2 in lunetta e la tripla di Delaere portano la Reyer sul 50-67 a 3’17” dalla fine. La formazione veneziana controlla fino al termine del quarto periodo. Bellissima vittoria delle nostre ragazze che vincono 59-76 con quattro giocatrici in doppia cifra e una prova convincente di squadra.

