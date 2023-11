EuroCup Women – Venezia travolge il ZKK Ragusa Dubrovnik

ZKK RAGUSA DUBROVNIK – UMANA REYER: 34-113

Parziali: 15-32; 22-61; 29-84

ZKK Ragusa Dubrovnik: Peric 2, Strilic 3, Ujevic 14, Majstorovic E., Miloglav, Milat 1, Hajdin 8, Todoric, Tokic, Sarotic, Cicic 6, Majstorovic U. All. Matic

Umana Reyer: Logoh 2, Berkani 5, Gorini 3, Villa, Pan 6, Meldere 4, Makurat 17, Cubaj 1, Fassina 16, Shepard 40, Kuier 19 All.Mazzon

Nona vittoria consecutiva per l’Umana Reyer che vince 113-34 in trasferta contro ZKK Ragusa Dubrovnik al termine di una partita dominata e controllata per tutti e quaranta i minuti. Le orogranata rimangono in vetta solitaria nel girone J di Eurocup Women. Top scorer della gara Jessica Shepard con una doppia doppia da 40 punti con l’85% al tiro e 10 rimbalzi oltre a 4 assist, 5 palloni recuperati e 55 di valutazione. In doppia cifra anche Kuier (19), Makurat (17) e Fassina (16).

Per le orogranata rimane ai box Nicolodi, tenuta precauzionalmente a riposo per un affaticamento muscolare, Giuditta sta seguendo un percorso di terapie e verrà valutata giornalmente.

L’Umana Reyer inizia la partita con Villa, Fassina, Makurat, Meldere e Cubaj. Le orogranata impattano bene nel primo quarto con Makurat protagonista, sono infatti suoi sette dei primi dieci punti segnati dalle veneziane. E’ poi la neo entrata Shepard a guidare l’attacco della Reyer che allunga 8-19. Dubrovnik piazza un mini break di 5-0, ma la fine della frazione è un monologo orogranata che terminano avanti 15-32 dopo dieci minuti di gioco.

Il secondo quarto è quello che spacca in due la partita: grazie ad un’alta intensità difensiva l’Umana corre in contropiede macinando punti su punti con un parziale di 7-29 nella frazione. Il tabellone recita 22-61 a fine primo tempo.

Al rientro dall’intervallo inevitabilmente il ritmo del gioco cala, le orogranata giocano in scioltezza comandando la partita: 29-84 al 30′. Il quarto quarto diventa una formalità. L’Umana Reyer vince 34-113.

Il prossimo impegno delle nostre ragazze sarà il big match casalingo contro la Dinamo Banco di Sardegna Sassari, sabato 4 novembre alle ore 19.30.

